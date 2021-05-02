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استقالة الرئيس التنفيذي لأرامكس

أعلنت شركة أرامكس عن استقالة رئيسها التنفيذي بشار عبيد اعتباراً من 29 إبريل 2021، يذكر أنه انضم لأرامكس في العام 1993

محرر في الموقع by محرر في الموقع
استقالة الرئيس التنفيذي لأرامكس

وقالت الشركة إن أعضاء مجلس إدارة «أرامكس» سيناقشون يوم 5 مايو، موضوع تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة خلفاً لـ بشار عبيد، الذي تقدم باستقالته من منصبه الحالي الخميس 29 إبريل 2021
وسيناقش أعضاء مجلس الإدارة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول 2021، وذلك للمصادقة عليها. كما سيناقش أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من المسائل الروتينية الأخرى ومستجدات أعمال الشركة.

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