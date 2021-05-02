استقالة الرئيس التنفيذي لأرامكس

وقالت الشركة إن أعضاء مجلس إدارة «أرامكس» سيناقشون يوم 5 مايو، موضوع تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة خلفاً لـ بشار عبيد، الذي تقدم باستقالته من منصبه الحالي الخميس 29 إبريل 2021

وسيناقش أعضاء مجلس الإدارة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الأول 2021، وذلك للمصادقة عليها. كما سيناقش أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من المسائل الروتينية الأخرى ومستجدات أعمال الشركة.

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