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العربية للطيران تستأنف رحلاتها بين الشارقة و موسكو

أعلنت “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى موسكو عاصمة روسيا بدءً من 1 مايو المقبل.

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العربية للطيران تستأنف رحلاتها بين الشارقة و موسكو

جدول الرحلات إلى موسكو، اعتباراً من 1 مايو 2021، (المواعيد بالتوقيت المحلي)
الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم
G9 955 الشارقة 09:10 موسكو 13: 20 ايرباص  A320 الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد
G9 956  موسكو 14:10 الشارقة 20:10 ايرباص  A320 الثلاثاء/الخميس/ السبت/الأحد

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى موسكو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، توفر “العربية للطيران” تغطية عالمية مجانية ضد فيروس “كوفيد-19” لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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