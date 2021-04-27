995 درهمًا، عرض لتذاكر السفر إلى اليونان من الاتحاد للطيران

حيث يمكن للضيوف السفر من أبوظبي إلى أثينا مع العودة مقابل 995 درهمًا إماراتيًا فقط على متن الدرجة السياحية، أو مقابل 9,995 درهمًا إماراتيًا فقط على متن درجة الأعمال. يسري العرض لغاية 3 مايو 2021 للسفر حتى 20 نوفمبر 2021. تُسيّر الاتحاد للطيران رحلتان في الأسبوع إلى أثينا يومي الخميس والسبت، مستخدمة طائرتها بوينغ 787-9 دريملاينر، المرتبة لتوفر خيارات درجة الأعمال والدرجة السياحية الرحبة والدرجة السياحية.

وسواء فضّل المسافر البقاء في أثينا لاستكشاف المعالم الأثرية والتاريخية المدهشة للمدينة أم واصل رحلته إلى إحدى الجزر اليونانية الساحرة بشواطئها الرملية البيضاء، ومطاعمها بأطباقها الشهيرة، ومرافقها الترفيهية المتعددة سيجد أنها ستكون مفتوحة أمامه لقضاء أجمل الأوقات.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، المعروف بإجراءات التعقيم والسلامة الصارمة التي يطبّقها على خدمات السفر إلى ومن وعبر أبوظبي، سيحظى المسافرون بأعلى مستويات النظافة والتعقيم على امتداد رحلتهم.

ويشمل ذلك، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة سواء قبل الرحلة أو على متن كافة الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيدًا من الطمأنينة والثقة أثناء السفر. ويحصل جميع المسافرين على متن الاتحاد على تغطية صحية مجانية ضد كوفيد-19، حيث تم تمديدها مؤخرًا لغاية 30 سبتمبر 2021.

وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران يتلقى كافة طواقمها الجوية العاملة اللقاح ضد كوفيد. كما تعدّ شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط على جميع ضيوفها تقديم نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف، قبل الصعود للطائرة، وعند الوصول إلى أبوظبي.

يمكن للراغبين بحجز تذاكرهم، زيارة موقع الاتحاد للطيران etihad.com أو تطبيقها الخاص على الهواتف الذكية للاطلاع على الخيارات المتاحة أمامهم، والتعرّف على شروط الدخول المناسبة للوجهات التي يرغبون بزيارتها. تتوافر الرحلات للحجز عبر تطبيق الهاتف الذكي، أو عبر التواصل مع أحد مراكز الاتصال التابعة للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 (الإمارات)، أو من خلال زيارة أحد وكلاء السفر المحليين أو زيارة مواقعهم على الإنترنت.