محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية تفرض شرطاً على المسافرين عبر مطاراتها الداخلية والدولية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن تطبيق “توكلنا” شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع

المصدر:

    واس

التاريخ: 24 أبريل 2021

فرضت المملكة العربية السعودية شرطاً على المسافرين عبر مطاراتها الداخلية والدولية يتمثل في ضرورة استخدام تطبيق “توكلنا”.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية، إنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصناً أو لم تثبت إصابته.

ولفتت إلى أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.

وذكرت أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.

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