محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلات

الإمارات تعلق جميع الرحلات من الهند بسبب حالات كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات يوم الخميس إن البلاد ستعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند بسبب ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هناك.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات تعلق جميع الرحلات من الهند بسبب حالات كورونا

وأضافت الهيئة على تويتر أن رحلات التوقف العارض في الإمارات في الطريق للهند ستستمر في العمل.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة “تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند”.

وأعلنت طيران الإمارات،  عن تعليق رحلاتها من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام مقبلة.

وأضافت الناقلة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: “علاوة على ذلك، لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات”.

وأشارت إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني على أن الرحلات المغادرة من دولة الإمارات إلى الهند لن تتوقف خلال فترة تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند الى الدولة، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا