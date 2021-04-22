الإمارات تعلق جميع الرحلات من الهند بسبب حالات كورونا

وأضافت الهيئة على تويتر أن رحلات التوقف العارض في الإمارات في الطريق للهند ستستمر في العمل.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة “تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من جمهورية الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند”.

وأعلنت طيران الإمارات، عن تعليق رحلاتها من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام مقبلة.

وأضافت الناقلة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: “علاوة على ذلك، لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات”.

وأشارت إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني على أن الرحلات المغادرة من دولة الإمارات إلى الهند لن تتوقف خلال فترة تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند الى الدولة، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات.