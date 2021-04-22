محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية ستبقي حظر السفر على القادمين من 20 دولة بما فيها الإمارات ومصر وبريطانيا

ستستأنف المملكة العربية السعودية حركة الطيران الدولية في 17 مايو القادم لكنها ستبقي على حظر قدوم المسافرين من 20 دولة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية ستبقي حظر السفر على القادمين من 20 دولة بما فيها الإمارات ومصر وبريطانيا

و حين تستأنف عمليات الطيران الدولية صباح الاثنين 17 مايو سيبقى ذلك الحظر ساريا على المسافرين القادمين من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند وباكستان، ودول أخرى، حيث ردت شركة الطيران السعودية أمس على استفسار حول استئناف السفر مشيرة إلى أن تعليق دخول المملكة للقادمين من 20 دولة، سيبقى ساريا.

وتسعى المملكة للسيطرة على الجائحة بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا حادا بالإصابات وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (1028) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء فيما يشهد شهر أبريل الجاري زيادة في انتقال العدوى والاصابة التي سجلت أعلى حصيلة إصابات شهدتها المملكة منذ أغسطس الماضي.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أن الحظر المؤقت يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول العشرين، خلال الـ 14يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويخضع دخول الأشخاص المستثنين من هذا الحظر للإجراءات الاحترازية، التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

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