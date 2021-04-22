السعودية ستبقي حظر السفر على القادمين من 20 دولة بما فيها الإمارات ومصر وبريطانيا

و حين تستأنف عمليات الطيران الدولية صباح الاثنين 17 مايو سيبقى ذلك الحظر ساريا على المسافرين القادمين من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند وباكستان، ودول أخرى، حيث ردت شركة الطيران السعودية أمس على استفسار حول استئناف السفر مشيرة إلى أن تعليق دخول المملكة للقادمين من 20 دولة، سيبقى ساريا.

اهلاً ضيفنا العزيز،.رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتباراً (من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الإثنين ، 17 مايو 2021م ) (ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد). نشكر تواصلك — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) April 21, 2021

وتسعى المملكة للسيطرة على الجائحة بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا حادا بالإصابات وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (1028) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء فيما يشهد شهر أبريل الجاري زيادة في انتقال العدوى والاصابة التي سجلت أعلى حصيلة إصابات شهدتها المملكة منذ أغسطس الماضي.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أن الحظر المؤقت يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول العشرين، خلال الـ 14يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويخضع دخول الأشخاص المستثنين من هذا الحظر للإجراءات الاحترازية، التي تحددها وزارة الصحة السعودية.