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سلطنة عمان تعلق السفر من الهند وباكستان وبنجلادش

نقلت رويترز عن التلفزيون الرسمي العماني إن السلطنة ستحظر دخول الوافدين من الهند وباكستان وبنجلادش بدءا من 24 أبريل نيسان في إطار إجراءات لاحتواء جائحة كوفيد-19.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان تعلق السفر من الهند وباكستان وبنجلادش

 وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” في سلطنة عمان، أصدرت عدة قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا. وتشمل القرارات إضافة القادمين من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى – إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة – لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقًا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساء يوم السبت 24 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

-عدم السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخول المجمّعات والمحال التجارية، وتؤكد اللجنة في هذا السياق على ضرورة التزام المجمّعات  والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي بقرار تقليص الدخول لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد من
يخالف ذلك.

-الاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد في جميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي جميعها، باستثناء الصف الثاني عشر والطلبة الذين يجب تواجدهم للأجزاء التطبيقية من تخصصاتهم كطلبة كلية الطب والعلوم الصحية وطلبة التدريب المهني، وسيتم تقييم ذلك وفق تطورات الحالة الوبائية.

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