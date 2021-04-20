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بسبب طوابير انتظار لـ 6 ساعات المملكة المتحدة تعتمد حلولا إلكترونية للقاح كورونا

يواجه القادمون إلى المملكة المتحدة طوابير مسافرين طويلة تستغرق الانتظار أكثر من 6 ساعات ونقلت صحيفة التايمز عن مصادر حكومية في المملكة المتحدة عن خطة لإضافة معطيات خاصة بفيروس كورونا إلى جوازات السفر بما يسمح للمسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة بالمرور عبر بوابات جوازات السفر الإلكترونية في المطارات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بسبب طوابير انتظار لـ 6 ساعات المملكة المتحدة تعتمد حلولا إلكترونية للقاح كورونا

 تأتي هذه الخطة لتقليص طوابير الانتظار الطويلة وتسريع الدخول إلى المملكة المتحدة. وسوف يسمح ذلك للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إلكترونية بالمرور سريعًا دون الانتظار في طابور طويل لفحص أوراقهم.
وسيعمل النظام الجديد على إنجاز الفحص الفوري لمعطيات الصحة لدى مسح بيانات جواز السفر.

ورغم تراجع أعداد المسافرين بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر الدولي، إلا أن الفحص اليدوي لأوراق
 القادمين إلى المملكة المتحدة يستغرق فترات انتظار طويلة في المطارات بينما يقوم الموظفون بفحص   أوراق فيروس كورونا والتحقق منها.

وتحسبا للزيادة المتوقعة في أعداد الركاب وهي بحدود خمسة أضعاف عند رفع حظر السفر في 17 مايو/
أيار، من المرجح أن ينتظر الركاب فترات طويلة في حال بقي النظام الحالي كما هو.

وكان مطار هيثرو قد حذر الأسبوع الماضي من أن المسافرين سيواجهون طوابير لأكثر من 6 ساعات وهو  ما يواجهه ن المسافرين في الوقت الحالي حيث أصبح الوضع لا يطاق واضطرار الشرطة للتدخل بحسب ما نقلته الصحافة البريطانية عن مسؤول في البرلمان.

 

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