السعودية ستسمح فقط بدخول السيارات والمركبات التي لم تتجاوز العمر التشغيلي

تحت عنوان “معايير جديدة للمركبات المغادرة إلى السعودية”، كتب فاروق فياض في صحيفة الخليج عن طلب «الهيئة الاتحادية للجمارك» في رسالة موجهة إلى «جمارك دبي» بضرورة إبلاغ الأخيرة كافة المنافذ والمراكز الجمركية التابعة لها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إبلاغ المواطنين والمتعاملين والجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات بالتعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للنقل السعودية والتي تقتضي بضرورة الالتزام بالعمر التشغيلي للمركبات المغادرة إلى السعودية.

وفي الرسالة الموجهة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن الهيئة السعودية قد حدثت لوائحها التنظيمية في مجال نقل البضائع على الشاحنات ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية، بما يتماشى مع متطلبات ومعايير السلامة اللازمة، وستطبق المملكة كافة الاشتراطات والالتزامات المطلوبة على الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة العائدة لجميع الناقلين بمن فيهم الناقلون الوطنيون.

ينبغي أن يكون العمر التشغيلي لسيارات الأجرة 5 سنوات من الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع،

أما الحافلات فيجب أن يكون العمر التشغيلي لها 10 سنوات من الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع، وللشاحنات، يتوجب أن يكون العمر التشغيلي لها 20 سنة من الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع.

وأوضحت «الهيئة» أن السلطات الجمركية في السعودية لن تسمح بدخول المركبات القاصدة لأراضيها والمخالفة للعمر التشغيلي للمركبة اعتباراً من 4 نيسان/ إبريل 2021.

وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية قد أشارت إلى أن منظومة النقل تعمل على المراجعة الدورية للمعايير واللوائح المتعلقة بمستوى الانبعاثات المسموح بها من المركبات والحافلات، بالإضافة إلى تحديد مستوى الانبعاثات المسموح بها وإعداد اللوائح والضوابط الخاصة بمستويات التلوث ، كما تتولى الهيئة تقويم المخاطر البيئية الناجمة عن عمليات التخلص من المركبات ووسائل النقل القديمة ومنشآت خدمات وسائل النقل .

معالي رئيس #هيئة_النقل: يشكّل النقل العام طبقةً مهمةً من طبقات التخطيط الحضري للمدن، حيث يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال تقليل الحوادث والانبعاثات.#الملتقى_الهندسي_الافتراضي pic.twitter.com/2j05I5FkVk — الهيئة السعودية للمهندسين (@Eng_Council) April 7, 2021