مقتل 20 وإصابة 3 في حادث تصادم حافلة وسيارة نقل بمحافظة أسيوط المصرية

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن سيارات الإسعاف نقلت المتوفين والمصابين لمستشفيين بأسيوط. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى عن الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلي مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية، بحسب بيان الوزارة.