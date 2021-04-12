دبي ستكون أول مدينة خارج أميركا في تشغيل مركبات «كروز» للتنقل الذاتي

وأوضح في تويتر: «ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز مستقبل التنقل الذكي، وأبرز مستجداته، وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023، ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030».

وتابع : «دبي ستكون الأولى خارج أميركا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في أن تكون دبي دائماً في المركز الأول، والمدينة الأفضل للعيش والعمل.

وقال «هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030».

وأضاف سموه: «رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام، بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030».

دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل ..هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030 pic.twitter.com/RDdpp26k6W — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 12, 2021