اليوم فقط، الاتحاد للطيران تطلق عرضاَ للسفر إلى سويسرا بأسعار تبدأ من 999 درهماً ذهاب وعودة

يسري العرض لمدة 24 ساعة فقط ابتداء من الساعة 11:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 فقط عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com، حيث يبلغ سعر التذكرة ذهاب وعودة 999 درهماً عند السفر من أبوظبي إلى جنيف أو زوريخ على متن الدرجة السياحية. ويقتصر على أيام سفر محددة وبناءً على أسبقية الحجز.

وتجدر الإشارة إلى أن المسافرين الذين يحجزون تذكرة خلال الفترة ما يبن 10 و15 أبريل 2021 سيستمتعون بالسفر على متن الدرجة السياحة بأسعار تبدأ من 1,999 درهماً وعلى متن درجة الأعمال بأسعار تبدأ من 9,999 ويمكنهم السفر في أي وقت قبل 30 يونيو 2021.

ويقتصر الدخول إلى سويسرا على المواطنين والمقيمين في ليشتنشتاين وسويسرا، إضافة إلى الضيوف الذين يحملون تأشيرات دخول دبلوماسية صادرة عن سويسرا ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع بعض الاستثناءات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المكتب الفدرالي للصحة العامة . كذلك، يعفى من الحجر الزوار الذين لم يتواجدوا في أي من الدول الفائقة الخطورة خلال الأيام العشرة الأخيرة. ولا تدخل دولة الإمارات في قائمة هذه الدول.

ويتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى كل من جنيف وزوريخ على متن طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر.

وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة الحاصل على تدريبات خاصة، ويُعدّ الأول من نوعه في القطاع، ومهمته توفير معلومات صحية أساسية ورعاية أولية على الأرض وفي الجو، ليتمكن الضيوف من السفر بثقة تامة وراحة بال. ويحظى جميع الضيوف المسافرين على متن الاتحاد بتأمين صحي مجاني ضد كوفيد-19 حتى 30 سبتمبر 2021.

وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران في العالم تعلن عن إعطاء اللقاح لجميع أعضاء طواقم طائراتها. ولمنح الضيوف المزيد من الطمأنينة وراحة البال، تعتبر الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط أن يقدم جميع المسافرين على متن رحلاتها نتيجة سلبية لفحص كورونا قبل السفر وعند الوصول إلى أبوظبي.

ينصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، زيارة موقع الشركة www.etihad.com وتطبيق الهاتف المتحرك للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف المحمولة أو بالتواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة السفر المحلية أو الالكترونية.