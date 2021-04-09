محرر في الموقع by محرر في الموقع

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20 عاماً لتنفيذ مشروع مرفأ بيروت في العرض الألماني

العرض الألماني جاء بصيغة تعاقد بنظام التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية للدولة اللبنانية (DBOT )

محرر في الموقع by محرر في الموقع
20 عاماً لتنفيذ مشروع مرفأ بيروت في العرض الألماني

تحت عنوان المشروع الألماني لبيروت: نصف مرفأ ونصف «سوليدير»، كتبت رلى ابراهيم في صحيفة الاخبار أن هناك تهافت دوليّ للاستيلاء على المرفأ، عبر تقديم مشاريع لإعادة بنائه وتطويره. أول العروض قدّمها وفد ألماني رسمياً أمس إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة والنقل، خلاصتها: نصف مرفأ ونصف سوليدير

ونقلت الصحيفة أن الوفد الألماني الحكومي الذي قدم العرض ضم أيضا ممثلو شركة «هامبورغ بورت» للاستشارات وشركة هندسية تدعى «كوليرز». كلفة المشروع قدرت بما بين 5 و15 مليار دولار، على اعتبار أن الأرباح المقدّرة من المنطقة السياحية وحدها تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، على ما قال الوفد، تضاف إليها نسبة من إيرادات المرفأ.

وبالتالي، سيُحصّل مستثمرو المرفأ كلفته في سنوات قليلة، ليجنوا بعدها أرباحاً طائلة على مدى عشرات الأعوام حتى تنتهي مدة «ضمانهم» للمرفأ، وهو ما لم يُحدّد بعد.
وبحسب ما أبلغه الوفد الألماني، فإنّ تطوير المرفأ وتشغيل قسمَيه سينتج منه توفير 50 ألف وظيفة جديدة. لكنه لم يقدّم تصوّراً واضحاً عن نسبة الدخل الذي ستحقّقه الدولة اللبنانية من المنطقة السياحية، وهي تفاصيل ستبحث في مرحلة متقدمة، فيما سيزوّد الألمان وزارة الأشغال اليوم بخرائط للمشروع

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