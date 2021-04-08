التحذير من خطر فقدان مصر لموارد قناة السويس المالية

يلفت تقرير إلى جوانب خفية في أزمة قناة السويس للتعامل مع أي حوادث في قناة السويس، فمصر استعانت بقاطرة هولندية لتعويم السفينة الجانحة، لعدم جاهزية قناة السويس بالقاطرات اللازمة، فأقصى قوة شد للقاطرات في الهيئة لا تزيد عن 160 طناً.

الوجه الآخر للقصة أن الأزمة فتحت عيون العالم على أن الاعتماد على طريق واحد يصل بين أوروبا وآسيا، يمكن أن يصيب العالم بالشلل يوماً ما، فبدأ التنقيب عن بدائل، إن لم تكن متاحة الآن، تخطط بعض الدول لصناعتها بحسب الكاتب الصحفي هاني محمد في تقريره في صحيفة درج.

ويسوق التقرير ما أكده خبراء من أن قناة السويس، تحتاج أيضاً، وسائل ومعدات لرفع الحاويات عن السفن، فبعض الحوادث تستدعي إخلاء السفن تماماً في أسرع وقت، وهو ما لا يتوفر في قناة السويس، فكان السيناريو الثاني لحل أزمة السفينة، تفريغها، يتطلب شهرين على الأقل، وطوال هذين الشهرين تتوقف القناة تماماً.

زاد متوسط حجم السفن حديثة الصنع على مدى السنوات الماضية، بينما لم تزد قدرة قناة السويس – من حيث اللوجستيات والمعدات – على إنقاذ هذه السفن الكبيرة، فلا تملك القناة أي قدرة، حتى الآن، على إنزال الحاويات من ارتفاع 20 طبقة في عرض البحر، بينما يزيد ارتفاع بعض السفن عن ذلك، وهو ما يجعل قناة السويس “غير آمنة” من حيث الخدمات المتاحة للإنقاذ، ويهدد استمرارها باعتبارها خياراً أول لشركات النقل البحري، بحسب كنجستون، تحديداً إذا طوّرت روسيا مشروعها في القطب الشمالي، ليصبح أكثر أماناً وتزيد مدة عمله طوال العام.

وانتشرت على الانترنت دعابة جنسية حول قناة السويس تبين أن وراءها سفينة ألعاب جنسية آتية وعلى متنِها 20 حاوية من آسيا إلى بلجيكا وهولندا لإنعاش متجر متخصص في بيع الألعاب الجنسية، فكرت في تغيير وجهتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لإنقاذ العملاء المحبطين في أوروبا من شحّ ألعابهم الحميمية بالأسواق، وحسبت حسبتها، فاكتشفت أن الطريق الآخر غير آمنٍ، ويكلفها 20 يوماً إضافية في عرض البحر، لتعود مرة أخرى إلى جوار السفن المتوقفة، تنتظر «تعويم» السفينة البنمية «إيفر غيفن».

يلفت التقرير إلى أن تأكيد الخبير الاقتصادي المصري حسام عيد لـ«درج»، إن قناة السويس من أهم مصادر النقد الأجنبي في موازنة الدولة، وتقع في المرتبة الأولى بين مصادر العملة الصعبة، يليها قطاع السياحة، ثم تحويلات المصريين بالخارج، وفي المرتبة الرابعة التصدير.

ويضيف: «قناة السويس أنقذت مصر من تراجع الاحتياطي النقدي بعد الخامس والعشرين من يناير 2011، فكان يتأرجح ما بين 11 و14 مليار دولار، حتى رفعته أرباح قناة السويس، خلال تلك السنوات، إلى 40 مليون دولار، فهي تدرّ – سنوياً – لمصر ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، وتعتبر تلك الأرباح مضمونة ومستقرة فالقناة بلا منافس، على عكس أرباح قطاعات أخرى غير مستقرة كالسياحة والسفر والاستثمار الأجنبي وقطاعات أخرى تصبح عُرضة للتأثر بأي أزمة عابرة».