دراجات يو بي إس الكهربائية رباعية الدفع تصل استعداداً لأكسبو دبي

أعلنت شركة يو بي إس UPS عن استلام واعتماد دراجات كهربائية رباعية الدفع في تقديم خدماتها، بما يؤكد على التزام الشركة ودورها في توفير حلول لوجستية مستدامة ورائدة على مستوى القطاع في دولة الامارات. وجرى تصنيع الدراجات الكهربائية من قبل شركة “فرنهاي” للتصميم والتصنيع التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تتخصص في تطوير منتجات خالية من الانبعاثات للقطاع اللوجستي.

وبهذه المناسبة، قال لوك ويك، نائب رئيس الصيانة والهندسة في شركة UPS: “يعد الابتكار والتطور من أولويات الشبكة اللوجستية الذكية لدى شركة UPS، وتم تصميم الدراجات الكهربائية خصيصًا بما يتماشى مع التغييرات في عمليات التسليم الحضري، حيث لا تحتوي العديد من المدن حول العالم على الكثير من المناطق المخصصة للمشاة فحسب، بل وتنمو بما يؤدي إلى المزيد من عمليات تسليم الطرود في المناطق المزدحمة، مما يزيد من تعقيدات عملية وصول المركبات الكبيرة إليها. وتعتبر عمليات التسليم من خلال الدراجات الكهربائية حلاً ذكياً مناسباً لجميع المدن ويساعد على تقليل الضوضاء والانبعاثات والحد من الازدحام أيضاً”.

تقوم UPS حاليًا باختبار الدراجات الكهربائية في العديد من المدن الأوروبية بما في ذلك باريس وكولونيا. ويبلغ عرض الدراجات الكهربائية رباعية الدفع أقل من ثلاثة أقدام، وتتميز بقدرتها على القيام بعمليات التسليم المعقدة، حيث تسمح للسائق بالتحرك بسهولة عبر الشوارع الضيقة المزدحمة واستخدام الممرات الخاصة للدراجات. وتم استخدام الدراجات الكهربائية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وسيتم استخدامها خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في دولة الامارات.

ومن جهته، قال آلان ويليامز، نائب رئيس شركة UPS لمعرض إكسبو 2020 دبي: “يسعدنا استلام الدراجات الكهربائية رباعية الدفع لاستخدامها خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، حيث يركز المعرض حول المستقبل وهو ما تسعى فيه UPS للعب دور مهم في تطوير شبكة تسليم أكثر استدامة. وبصفتها الشريك اللوجستي الرسمي، تطبق UPS خبرتها الممتدة لعقود في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة لإدارة الآثار البيئية للمعرض والتخفيف من حدتها مع دعم طموحها في تقديم أحد أكثر الفعاليات استدامة في التاريخ”.

ويشار إلى أن شركة UPS تملك أكثر من 12 ألف مركبة تستخدم الوقود البديل والتكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء العالم، وقدمت طلبية للحصول على أكثر من 10 آلاف دراجة كهربائية. ويؤكد نمو اسطول المركبات التي تستخدم الوقود البديل كيف يمكن تحقيق التكامل بين الخدمات اللوجستية والاستدامة لتقديم الفائدة للشركات والعالم بشكل عام. ومن خلال لعب دورٍ كبير في الترويج للتنمية المستدامة محلياً وعالمياً، تفخر شركة UPS بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الترويج للتحول الصديق للبيئة لقطاع الشحن البري، ويعتبر التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا بين أولويات شركة UPS ودولة الإمارات، حيث ينسجم تبني الدراجات الكهربائية الجديدة مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030.