نبأ عن قناة السويس الثانية، هل هو كذبة أبريل؟

ويتواصل محرر أريبيان بزنس للحصول على رد من الخارجية البريطانية والتحقق من أن النبأ لا يندرج تحت ما يعرف باسم كذبة أبريل.

وقالت الصحيفة أن أزمة توقف سفن الشحن بسبب جنوح السفينة “إيفر غيفن” في ​قناة السويس​ أعادت التفكير في بدائل و ممر مائي لعبور السفن التجارية.

وبحسب الصحيفة التي نشرت تنويها عن كذبة أبريل فوق عنوان الخبر، فأن الأمم المتحدة طلبت دراسة جدوى من شركة الأنفاق الدولية “لاريول OFP Lariol” التي قدرت أن فتح قناة “السويس 2″ قد يستغرق خمسة أعوام”. لكن طول القناة المزعومة سيصل إلى ضضعف قناة السويس، فالمسافة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط من الجهة الثانية شرق السويس تزيد عن 260 كم.

وزعمت الصحيفة أن “​الخارجية البريطانية​ على علم بالمشروع الذي تدرسه الأمم المتحدة، وأن ​بريطانيا​ مستعدة للاضطلاع بدور ريادي في إنجازه”، ونقلت عن مسؤول بريطاني قوله “لدينا الخبرة، ويمكن أن نعرض تصاميمنا لروابط الأنفاق المقترحة مع ​إيرلندا الشمالية​”.

وأوضحت الصحيفة أن “الأمم المتحدة تفكر أيضا في استغلال ممر قديم إلى النيل من ​البحر الأحمر​. ولكن المهندسين حذروا من أن النهر لا يتسع لسفن عملاقة من تلك التي بوسعها نقل 20 ألف حاوية. وبالتالي، فإن تقسيم الحمولة على سفن أصغر حجما قد يكون بمثابة حل معاصِر”.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء الاثنين الماضي، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة “إيفر غيفن”، عقب 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.