خبراء: مصر نجت بسمعتها التجارية بعد حادث إغلاق قناة السويس

في 23 آذار/مارس، جنحت سفينة الحاويات “إم في إيفر غيفن” التي تزن حمولتها أكثر من 200 ألف طن والمملوكة لليابان، وتوقفت في عرض المجرى المائي الحيوي بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين، وتعطّل مسار التجارة العالمية بنسبة 10% أو أكثر.

وبعد مخاوف من أن تستغرق عملية تعويم السفينة العملاقة الجانحة أسابيع، نجحت مصر في تحرير مؤخرة السفينة وقطرها إلى منطقة البحيرات بعيدا عن مسار المجرى الملاحي، بعد ستة أيام من الأزمة.

وأنجزت هيئة قناة السويس المصرية العملية بسرعة نسبية على الرغم من أن المنقذين الهولنديين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ حذروا من أن المرحلة الأخيرة ستكون “الأصعب”.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في مؤتمر صحافي الثلاثاء “في أي مكان آخر في العالم، تستغرق عملية مثل هذه ثلاثة أشهر”، مضيفًا أن “99 في المئة” من العاملين في الموقع كانوا مصريين.

رئيس تكريك الكراكة مشهور يحكي تفاصيل لا تعرفها عن أصعب عملية في تاريخ قناة السويس#MBCMASR

ممكن تتابع كل اللي فاتك من #يحدث_في_مصر على شاهدhttps://t.co/5JkJ4QmC6L pic.twitter.com/3cvvqSEEBN — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) March 30, 2021

– معالجة “استثنائية” –

ويقول رئيس تحرير “ماريتايم اكزيكيوتيف” توني ميونوز لوكالة فرانس برس “الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد استثنائي مع إغلاق الممر التجاري الهام في ظل ضغط دولي كبير”.

ويشير أيضا إلى الدور الهام الذي لعبه المتخصصون الدوليون في الإنقاذ الذين عملوا جنباً إلى جنب مع المصريين.

The Egyptian Team of the Tug boat “Mashhour” (pronounced mash- hoor) celebrates the success of freeing the #EverGiven After it got stuck in the Suez Canal.

They are chanting: Mashhour is number 1” pic.twitter.com/kZfFYvLP5f — Anas Alhajji (@anasalhajji) March 29, 2021

ويستشهد ميونوز على وجه الخصوص بخبرة نيك سلوني، خبير الإنقاذ البحري الجنوب إفريقي من “ريزولف مارين” الذي عمل على كارثة السفينة السياحية “كوستا كونكورديا” عام 2012 قبالة إيطاليا.

ويقول خبير آخر إن المساعدة الدولية كانت أساسية.

ويقول أنجوس بلير من الجامعة الأميركية في القاهرة “كان محتما أن يتمّ التلويح بالأعلام المحلية بعد نجاح إعادة التعويم … لكن هذا لا يقلّل من المشاركة الهولندية” ، في إشارة إلى شركة الإنقاذ الهولندية “سميت سالفدج” التي كانت تعمل مع الهيئة المصرية لتحرير السفينة العالقة، بتكليف من شركة “إيفر غرين”، مالكة السفينة.

ويرى بلير وميونوز أن توقف القناة له تأثير ضئيل أو معدوم على حصة مصر من حركة شحن البضائع على المدى المتوسط.

ويقول بلير “في جوهره، كان هذا مجرد حادث مروري، (وإن كان) حادثا كبيرا”، مشيرا إلى أن “المطارات تتعرض لحوادث، ولكن يعاد فتح المطار في غضون ساعات إلى يوم واحد، ثم تُجرى التحقيقات لمعرفة السبب”.

ويضيف “لذا لا أعتقد أن هناك ضررًا لسمعة مصر”.

ويشير ميونوز إلى أن “بديل الإبحار حول إفريقيا ليس معقولاً”، مؤكداً أن “الغرض الكامل من هذه السفن الضخمة هو تقليل وقفات الموانئ والتكاليف التشغيلية”.

– “الإضرار بالسمعة” –

ويقول الخبير في مركز كارنيغي للدراسات في الشرق الأوسط يزيد صايغ “عندما تنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوى معين، يصبح الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح أقل كلفة” ، في إشارة إلى الطريق البديل لقناة السويس حول القارة الإفريقية.

ويرى صايغ أن المشروع المُكلِف لتوسعة القناة الذي انتهى عام 2015، كان غير حكيما.