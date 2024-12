خبراء: مصر نجت بسمعتها التجارية بعد حادث إغلاق قناة السويس

في 23 آذار/مارس، جنحت سفينة الحاويات “إم في إيفر غيفن” التي تزن حمولتها أكثر من 200 ألف طن والمملوكة لليابان، وتوقفت في عرض المجرى المائي الحيوي بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين، وتعطّل مسار التجارة العالمية بنسبة 10% أو أكثر.

وبعد مخاوف من أن تستغرق عملية تعويم السفينة العملاقة الجانحة أسابيع، نجحت مصر في تحرير مؤخرة السفينة وقطرها إلى منطقة البحيرات بعيدا عن مسار المجرى الملاحي، بعد ستة أيام من الأزمة.

وأنجزت هيئة قناة السويس المصرية العملية بسرعة نسبية على الرغم من أن المنقذين الهولنديين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ حذروا من أن المرحلة الأخيرة ستكون “الأصعب”.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في مؤتمر صحافي الثلاثاء “في أي مكان آخر في العالم، تستغرق عملية مثل هذه ثلاثة أشهر”، مضيفًا أن “99 في المئة” من العاملين في الموقع كانوا مصريين.

– معالجة “استثنائية” –

ويقول رئيس تحرير “ماريتايم اكزيكيوتيف” توني ميونوز لوكالة فرانس برس “الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد استثنائي مع إغلاق الممر التجاري الهام في ظل ضغط دولي كبير”.

ويشير أيضا إلى الدور الهام الذي لعبه المتخصصون الدوليون في الإنقاذ الذين عملوا جنباً إلى جنب مع المصريين.

The Egyptian Team of the Tug boat “Mashhour” (pronounced mash- hoor) celebrates the success of freeing the #EverGiven After it got stuck in the Suez Canal.

They are chanting: Mashhour is number 1” pic.twitter.com/kZfFYvLP5f

— Anas Alhajji (@anasalhajji) March 29, 2021