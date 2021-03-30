محرر في الموقع by محرر في الموقع

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شركة برجر كينج تحذف دعاية بعد اتهامها بالسخرية من جنوح السفينة في السويس

هل هي مجرد ميم دعائي لتستفيد الشركة من أزمة السفينة العالقة، أم أنه هناك سخرية تستدعي المقاطعة؟

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شركة برجر كينج تحذف دعاية بعد اتهامها بالسخرية من جنوح السفينة في السويس

كتب محمود القيعي في موقع رأي اليوم أن نشطاء أطلقوا في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر دعوة مقاطعة محلات برجر كينج بعد إعلان لها استغلت فيه حادث جنوح السفينة العملاقة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. البعض اعتبر الإعلان سخرية، وطالبوا بمقاطعة المحلات الشهيرة.

يأتي ذلك بعد أن نشر حساب فير ماتشادو، الذى يُعرّف نفسه عبر تويتر بأنه الرئيس التنفيذى للتسويق فى برجر كينج العالمية ، صورة لإعلان الشركة الجديد الذى يحمل سخرية واستهزاء من أزمة السفينة، ما أثار حالة غضب بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فى مصر، لتتوالى دعوات المقاطعة للشركة الأم وفروعها.

لكن آخرون استبعدوا جدية الموضوع بل اعتبروا الإعلان مجرد دعاية ذكية تركب موجة السفينة العالقة في السويس والتي كانت محط حديث العالم.

ويبدو أن الحملة تسببت بحذف ماتشادو للقطة المذكورة ونشره توضيحات حول الإعلان.

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