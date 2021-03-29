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شاهد استئناف الملاحة في قناة السويس مع تعويم السفينة إيفر جيفن ومتابعتها الأبحار

تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة وستعبر الثلاثاء 113 سفينة في المجرى الملاحي للقناة في الاتجاهين طوال اليوم لتعود حركة الملاحة للانتظام مرة أخرى.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شاهد استئناف الملاحة في قناة السويس مع تعويم السفينة إيفر جيفن ومتابعتها الأبحار

جرى تعويم السفينة إيفر غيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صورًا تظهرها في عرض القناة من جديد بحسب ا ف ب.

وقال ربيع إنه “تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن”.

وبثت قناة اكسترا نيوز المحلية بثا مباشرا للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة.

ونقلت رويترز تأكيد شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) التي تتولي الإدارة الفنية للسفينة إيفر جيفن أنه تمت إعادة تعويم السفينة في قناة السويس الساعة 1500 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، وأنها في الطريق إلى البحيرة المرة الكبرى حيث ستخضع لعملية فحص شامل.

وأضافت الشركة في بيان “لا تقارير عن حدوث تلوث أو أضرار بالشحنة، وتستبعد التحقيقات الأولية حدوث أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح السفينة”.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عودة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي اعتبار من الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم عقب الانتهاء من إعادة تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس وسحبها لمنطقة البحيرات المره.

ونقلت / أ ش أ / عن ربيع قوله إنه من المقرر أن تعبر غدا 113 سفينة المجرى الملاحي للقناة في الاتجاهين طوال اليوم لتعود حركة الملاحة للانتظام مرة أخرى.

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