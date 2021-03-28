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تحريك السفينة الجانحة 100 قدم مع تجميد حركة بضائع بـ 30 مليار دولار

تحركت السفينة الجانحة قرابة 30 متر مع جهود فرق السحب فيما ذكر خبراء أن السفينة العالقة أدت إلى تجميد حركة بضائع بـأكثر من 30 مليار دولار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تحريك السفينة الجانحة 100 قدم مع تجميد حركة بضائع بـ 30 مليار دولار

وجرى تحريك السفينة الذي يزيد وزنها عن 220 ألف طن وقال طواقم قناة السويس لمراسل شبكة إن بي سي راف سانشيز إنهم تمكنوا من تحريك السفينة لمسافة تزيد عن 30 مترا بعد إشراك قاطرتين جديدتين بقوة شد 70 طن في مناورات الشد.

تسد سفينة الحاويات إيفر جيفن القناة منذ يوم الثلاثاء. وكانت فرق الإنقاذ تأمل في تعويمها باستخدام القاطرات وأعمال التكريك دون تخفيف حمولتها، فيما يؤمل أن يؤدي المد اليوم لرفع السفينة مما سيساعد في جهود تعويم السفينة.

وتعمل الهيئة حاليا فقط مع شركة “سميت سالفدج” الهولندية، المتخصصة في عمليات انقاذ السفن المنكوبة، ولكنها تلقت عروض مساعدة تدرسها حاليا من الولايات المتحدة والصين واليونان والامارات، حسب ما أكد ربيع.

وكانت شركة “سميت سالفدج” أعلنت سابقا أن “قاطرتين إضافتين” ستصلان بحلول الأحد إلى القناة للمساعدة.

وأفادا موقعا “مارين ترافيك” و”فيسيل فايندر” بأن القاطرة “كارلو ماجنو” التي ترفع العلم الإيطالي والقاطرة “ألب غارد” التي ترفع العلم الهولندي تبحران في البحر الأحمر في طريقهما إلى قناة السويس.

 

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