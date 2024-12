تحريك السفينة الجانحة 100 قدم مع تجميد حركة بضائع بـ 30 مليار دولار

وجرى تحريك السفينة الذي يزيد وزنها عن 220 ألف طن وقال طواقم قناة السويس لمراسل شبكة إن بي سي راف سانشيز إنهم تمكنوا من تحريك السفينة لمسافة تزيد عن 30 مترا بعد إشراك قاطرتين جديدتين بقوة شد 70 طن في مناورات الشد.

Rescue crews say they managed to move the ship around 30m. That’s something but not enough when you’ve got a vessel nearly the height of the Empire State Building blocking the #Suez Canal.

12 tugs will be in action today trying to continue the progress. #EVERGIVEN pic.twitter.com/VrZxXGhp95

— Raf Sanchez (@rafsanchez) March 28, 2021