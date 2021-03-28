أسعار الشحن البحري تقفز مع إغلاق قناة السويس

يكلف تحويل سفينة الشحن للالتفاف عبر جنوب أفريقيا من ممر رأس الرجاء الصالح قرابة 300 ألف دولار للوقود فقط. وتشير بلومبرغ إلى أن تكاليف إيقاف العبور من قناة السويس يكلف مبالغ كبيرة يصعب تقديرها في الوقت الراهن، كما أن استئناف عمل القناة سيحدد التكاليف الزائدة والخسائر بصورة أدق فالأمر يتوقف على المدة التي يستغرقها فتح الممر المائي الأهم في الشرق الأوسط والعالم. ويلفت التقرير إلى أن قرابة 10 مليارات دولار من النفط والبضائع كانت تمر يوميا عبر القناة ويتكبد مالكو ناقلة نفط ما يتراوح بين 30 و80 ألف دولار يوميا مع رسوم بواخرهم بالانتظار قرب قناة السويس انتظار لفتح القناة بحسب شركة وكالات الشحن البحرية فيرلنيز Fearnleys.

وتضاعفت كلفة نقل سفينة حاويات 40 قدم من الصين إلى أوروبا أربعة أضعاف لتصل كلفة الحاوية الواحدة إلى 8 آلاف دولار.

وأصبحت كلفة ناقلات سويزماكس التي تنقل قرابة مليون برميل من النفط قرابة 17 ألف دولار يوميا منذ شهر يونيو 2020.

وتواجه شركة كاتربلر الأمريكية وهي اضخم شركة معدات في العالم، تأخيرا في شحن طلبياتها بسبب إغلاق قناة السويس لدرجة أنها تفكر في الشحن الجوي لتلك المعدات الضخمة .

إغلاق قناة السويس أدى أيضا إلى إجبار شركات الشحن على تكبد تكاليف كبيرة نتيجة لتغيير مسار شحنات البضائع والسلع بما فيها النفط والغاز. ومع احتمالات حدوث السيناريو الأسوأ وهم استمرار اغلاق القناة لأسابيع فقد بدأت شركات الشحن بتكاليف مسارات بديلة حول أفريقيا وهو الأمر الذي سيضيف قرابة 10 آلاف كم للرحلة مع زيادة نفقات الوقود لتوصيل النفط الخليجي والشرق أوسطي إلى أوروبا.

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