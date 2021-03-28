محرر في الموقع by محرر في الموقع

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تحويل بعض السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح

قالت شركة شحن حاويات سي.إم.أيه سي.جيه.إم إنه سيتم تحويل بعض السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تحويل بعض السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح

(رويترز) – قالت مجموعة شحن الحاويات سي.إم.أيه سي.جيه.إم يوم السبت إنها قررت تحويل مسار بعض السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح بسبب تعليق حركة المرور في قناة السويس.

وقالت الشركة التي مقرها فرنسا في تحديث على الانترنت إنه سيتم مبدئيا تحويل مسار سفينتين. وأضافت أنها تدرس أيضا طرقا بحرية أو سكك حديدية أو جوية بديلة للبضائع التي لم يتم تحميلها بعد.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد أمس  السبت إن الجهود المبذولة لإخراج سفينة حاويات ضخمة تسد القناة سمحت بعودة رفاص ودفة السفينة للعمل مجددا، لكنه لم يستطع التنبؤ بموعد إعادة تعويمها.

وأضاف ربيع أنه يأمل ألا يكون من الضروري اللجوء إلى إخراج الحاويات من السفينة لتخفيف حمولتها، لكن قوة الرياح تزيد من صعوبة إعادة تعويمها.

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