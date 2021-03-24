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إغلاق قناة السويس يؤدي لتأخير كارثي لأكثر من 100 سفينة تحمل أغذية ولقاحات كورونا المستجد

رياح عاتية تسببت بجنوح السفينة صباح اليوم بحسب مسؤولي قناة السويس فيما تعطلت 10% من حركة الشحن العالمي بما فيها شحنات الغذاء ولقاحات كورونا المستجد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إغلاق قناة السويس يؤدي لتأخير كارثي لأكثر من 100 سفينة تحمل أغذية ولقاحات كورونا المستجد

وتتوقف مع هذه السفينة حركة عبور سفن الشحن في القناة وتمثل قرابة 10% من شحنات التجارة العالمية في وقت حيوي لتوصيل لقاحات كورونا المستجد .

وأغلقت صباح اليوم إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم ، مما يهدد بحدوث تأخيرات “كارثية” لسلاسل التوريد العالمية حيث يخوض العمال الآن سباقًا يائسًا مع الزمن لتحريرها.

وانجرفت السفينة MV التي يبلغ طولها 1312 قدمًا وعرضها 175 قدمًا وبوزن 200 ألف طن عبر عرض قناة السويس بالكامل – في مصر – حوالي الساعة 7.40 صباحًا يوم الثلاثاء وأصبحت ملتصقة بمقدمتها خارج الماء مقابل الجدار الشرقي فيما حشرت مؤخرتها في الضغة الاخرى إلى الغرب.

ولم يعرف سبب الحادث فيما قالت قالت شركة شحن ، إن السفينة إيفرجرين Ever Given عانت من “انقطاع التيار الكهربائي” ، مما يعني أنها فقدت القوة والتوجيه قبل أن تتعطل ؛ لكن المتحدث باسم سلطة القناة قال إن عاصفة رملية حالت دون رؤية القبطان ودفعت السفينة عن مسارها قبل أن تتعطل وتفقد قوتها.

ونقلت بي بي سي عن خبير شحن بحري أن هذه الحادثة نادرة ولكن يمكن أن يترتب عليها تبعات كبيرة على التجارة العالمية. واشار الدكتور سال ميركوجليانو إلى أنه في حال عدم استطاعة العاملين على انتشال السفينة إخراجها في وقت المد فسيضطرون لإفراغ شحنها.

 

سلطات قناة السويس فتحت القناة القديمة لتخفيف ازدحام السفن بعد حادثة سفينة إيفر جيفن ، المسجلة في بنما ، والتي كانت متجهًة إلى ميناء روتردام في هولندا قادمة من الصين، وكانت تعبر  شمالًا عبر القناة في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط.

وجنحت السفينة التي تزن 200 ألف طن ، والتي بنيت عام 2018 وتديرها شركة النقل التايوانية إيفرجرين مارين ، وأصبحت متوقفة بشكل جانبي عبر الممر المائي في حوالي الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (05:40 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. و أغلقت السفينة مسار السفن الأخرى المحاصرة الآن في خطوط في كلا الاتجاهين. ويُظهر موقع التتبع ، Vessel Finder ، توقف حركة المرور البحرية على الجانبين الشمالي والجنوبي للممر المائي.

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