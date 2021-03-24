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تكدس في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات

نقلت بلومبرغ أن سفينة عرضها 400 متر انحشرت في قناة السويس لتسد الممر المائي الاهم في العالم أمام قرابة 100 سفينة تسعى للعبور بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تكدس في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات

قالت شركة جيه.إيه.سي لخدمات الملاحة إن سفينة حاويات متجهة إلى روتردام جنحت في قناة السويس مما أعاق مرور سفن أخرى في واحد من أهم طروق المرور البحري في العالم، وهو ما أكدته بيانات الملاحة على ريفينيتيف أيكون، بحسب رويترز.
وذكرت جيه.إيه.سي على موقعها الإلكتروني أن السفينة (إيفر جيفن) التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح الثلاثاء (05:40 بتوقيت جرينتش) بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.

وأضافت أن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو لحين إخلاء الممر. وقالت الشركة إن قافلة متجهة للجنوب حوصرت أيضا.

وعبرت حوالي 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 1.17 مليار طن قناة السويس في 2020 بمتوسط 51.5 سفينة في اليوم، وفقا لهيئة قناة السويس.

ويمر نحو 12 في المئة من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.

وافادت تقارير أن انتظار المئات من السفن أدى إلى امتداد انتظار السفن من الهند شرقا وحتى ايطاليا غربا، في حادث خطير يهدد الملاحة العالمية.

وقال خبير مصري أن السفينة جنحت ثم غرست في ضفتي القناة، وأضاف الدكتور نايل الشافعي أن طابور السفن المنتظرة من طرفي القناة يمتد حتى الهند شرقا وإيطاليا غربا، مشيرا إلى فشل محاولات التعويم حتى الآن.
وأضاف الشافعي أن السفن تجازف بالإبحار حول القرن الإفريقي المليء بالقراصنة متجهة إلى رأس الرجاء الصالح.

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