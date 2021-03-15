لومي في مجموعة سيرا توسع حضورها في المملكة بافتتاح فروع جديدة في 3 مطارات

تواصل “لومي”، وحدة أعمال تأجير السيارات في مجموعة “سيرا”، تعزيز حضورها في قطاع تأجير السيارات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد فوزها بمناقصة لافتتاح 3 فروع جديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف الإقليمي، ومطار الملك سعود بن عبدالعزيز المحلي بالباحة. وتنضم هذه المكاتب إلى شبكة الشركة الحالية التي تضم 8 مكاتب في المطارات و26 فرعًا بالمجمل في المنطقة.

وبفضل نهجها القائم على ابتكار أحدث الحلول التقنية المتطورة، سرعان ما نجحت “لومي” بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في مجال تأجير السيارات وتقديم الخدمات القائمة على التقنيات الرقمية في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية القنوات المتعددة التي تنتهجها مجموعة “سيرا” لتقديم التجارب السلسة للعملاء عبر مختلف القنوات. وتواصل “لومي” تحديث فروعها بدءًا من فرع العُليّا في الحي المالي بالرياض، والذي بات اليوم يتميز بتصميم جديد ومظهر وتخطيط محدثين ويضم أحدث المزايا التقنية ليتيح للعملاء تجربة حجوزات سريعة وخالية من الصعوبات.

ونجحت “لومي” بتعزيز خدماتها عبر تطبيق عمليات مبتكرة لتوفير الوقت، وتشمل رقمنة العمليات الكاملة في فروعها بالمطارات. وقامت الشركة أيضًا بدمج خدمة “تم” لتسريع تسجيل العملاء الراغبين باستئجار السيارات في السجلات الحكومية، وتضم فروعها التي تركز على العمليات الرقمية ماسحات ضوئية لتسجيل بيانات الهوية، إضافة إلى الوكلاء المتواجدين في الفروع لتوفير الاستشارات.

وتتيح مكاتب “لومي” بالمطارات للمقيمين والزوار القادمين عبر المطارات إمكانية الوصول بسرعة وسهولة إلى أسطول سيارات الشركة المحسّن وخدمات العملاء المدفوعة بالتقنيات الرقمية. وتمتلك “لومي” أحدث أسطول لتأجير السيارات في المملكة، حيث لا يزيد عمر 80% من سياراتها عن 12 شهرًا. وفي العام 2020، قامت الشركة بشراء أكثر من 4 آلاف سيارة معظمها من طرازي تويوتا وهيونداي.

وفي إطار مبادرة “سيرا للسلامة”، أطلقت “لومي” أيضًا عددًا من مبادرات السلامة لتعزيز اطمئنان العملاء لامتثال مجموعة “سيرا” وشركة “لومي” لأرقى معايير الصحة والسلامة المتبعة. وشملت هذه المبادرات عمليات التنظيف المعمقة والتعقيم الشامل لجميع المركبات قبل تأجيرها، مع التركيز على نقاط التواصل التي تشهد اللمس المتكرر. وتم أيضًا تفعيل فحوصات درجات الحرارة للموظفين والزوار في جميع فروع الشركة في المطارات. وتلتزم الشركة بتدابير التباعد الاجتماعي، فيما تسهم رقمنة العمليات التشغيلية وإدخال أنظمة المدفوعات الرقمية في الحد من التواصل الشخصي.

وفي هذا السياق، قال أظفر شاكيل، نائب رئيس “لومي”: “يمثل فوزنا بهذه المناقصة لافتتاح مكاتب جديدة لنا في ثلاثة مطارات كبرى في المملكة العربية السعودية خطوة بالغة الأهمية ضمن استراتيجيتنا الهادفة لتوسيع شبكة فروعنا وتعزيز مكانتنا كشريك مفضل لتأجير السيارات في المملكة. وتوفر مكاتب تأجير السيارات في المطارات خدماتها للزوار الدوليين والعملاء المحليين الراغبين بالتمتع بتجارب تأجير السيارات وفقاً لأعلى مستويات السهولة والخدمة وتقدم أفضل قيمة من نوعها في هذا المجال. ويأتي ذلك دعماً لهدفنا بترسيخ مكانتنا في قطاع تأجير السيارات عبر توفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية من المؤسسات الحكومية والشركات والعائلات والأفراد”.

وفي ضوء التغيرات المتواصلة التي تشهدها تفضيلات العملاء وحاجة الشركات المتزايدة إلى توفير خدمات أكثر سهولة وراحة، تعمل “لومي” على الارتقاء بخدماتها للحجوزات الإلكترونية والقائمة على التقنيات المتطورة، لتسهم بذلك في إحداث نقلة نوعية متميزة في تجربة تأجير السيارات.

جدير بالذكر أن شركة “لومي” حاصلة على شهادة الآيزو ISO 9001:2015، مما يعكس التزامها باعتماد أعلى معايير الجودة في كافة عملياتها. وفي غضون 3 أعوام فقط منذ تأسيسها في المملكة، أصبحت “لومي” تمتلك أسطول سيارات يتجاوز قوامه 12 ألف سيارة وقاعدة عملاء تضم أكثر من 150 شركة. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها كأفضل شركة لتأجير السيارات في المملكة، بفضل خدماتها الجديدة القائمة على أحدث التقنيات.