بـ999 درهما إلى المغرب، الاتحاد للطيران تطلق عروض سفر بدون حجر صحي

عقب إضافة المغرب إلى “القائمة الخضراء”، أطلقت الاتحاد للطيران عرضاً للسفر إلى الدار البيضاء بهدف تشجيع ضيوفها للاستمتاع بسفر من دون حجر صحي عند العودة إلى أبوظبي.

يسري العرض لمدة 24 ساعة فقط عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com، حيث يبلغ سعر التذكرة ذهاب وعودة 999 درهماً عند السفر من أبوظبي إلى الدار البيضاء على متن الدرجة السياحية.

يشمل العرض أول 500 مقعد فقط يتم حجزها بناءً على أسبقية الحجز. ويبدأ العرض في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الإثنين 15 مارس 2021، وينتهي في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة).

وتجدر الإشارة إلى أن المسافرين الذين يحجزون تذكرة خلال الفترة ما يبن 16 مارس إلى 28 مارس 2021 سيستمتعون بالسفر على متن الدرجة السياحة بأسعار تبدأ من 1,995 درهماً وعلى متن درجة الأعمال بأسعار تبدأ من 9,995 ويمكنهم السفر في أي وقت خلال الفترة ما بين 24 مارس و30 يونيو 2021.

وسوف يتم تشغيل رحلتين أسبوعياً باستخدام طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر تضم ثلاث درجات.



وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة الحاصل على تدريبات خاصة، ويُعدّ الأول من نوعه في القطاع، ومهمته توفير معلومات صحية أساسية ورعاية أولية على الأرض وفي الجو، ليتمكن الضيوف من السفر بثقة تامة وراحة بال. ويحظى جميع الضيوف المسافرين على متن الاتحاد بتأمين صحي مجاني ضد كوفيد-19 والذي تمّ تمديده مؤخراً حتى 30 سبتمبر 2021.

ولمنح الضيوف المزيد من الطمأنينة وراحة البال وتشجيعهم على السفر، تعتبر الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط أن يقدم جميع المسافرين على متن رحلاتها نتيجة سلبية لفحص كورونا قبل السفر وعند الوصول إلى أبوظبي.

ينصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، زيارة موقع الشركة www.etihad.com وتطبيق الهاتف المتحرك للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف المحمولة أو بالتواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة السفر المحلية أو الالكترونية. وتتوفر لائحة بمراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الموقع https://www.etihad.com/contacts