المطارات الأمريكية تسجل أعلى نسبة مسافرين منذ عام

,سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة الجمعة أعلى رقم لأعداد المسافرين بعد أن كانت جائحة

كوفيد-19 قد تسبّبت في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد.

وخلال نهار الجمعة، سُجّل وجود أكثر من 1,35 مليون مسافر في المطارات الأميركيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 آذار/مارس 2020 عندما سافر 1,5 مليون شخص بحسب أ ف ب.

ورغم ذلك فإنّ هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام أي في انخفاض يعادل 38% عن عدد المسافرين في ذات الفترة في 2019. وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحّية قد سُجّلت في الثالث من كانون الثاني/يناير، مع قرابة 1,33 مليون مسافر.

ويستأنف كثير من الأميركيّين الذين تلقّوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجوّ.

BREAKING: @TSA screened 1,223,057 people at security checkpoints yesterday, Sat., March 13–about double the number of people who were screened on Feb. 9 (617,619 people). It was the 8th day this month that throughput has exceeded 1M. If you plan to travel, please wear a mask. — Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) March 14, 2021

وفي الولايات المتّحدة، تلقّى 68,9 مليون شخص جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وتمّ تطعيم 36,9 مليون شخص في شكل كامل، أي ما نسبته 11.1% من سكّان البلاد، وفقاً لبيانات صادرة السبت عن المراكز الأميركيّة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وكان أدنى رقم تسجله أعداد المسافرين لدى سجلات إدارة أمن النقل الأمريكية هو 87500 مسافر يوم 14 أبريل العام الماضي. وتتعامل أدارة أمن النقل مع قرابة 440 مطارا في الولايات المتحدة الأمريكية.

BREAKING: @TSA officers screened 1,357,111 people at airport security checkpoints yesterday, Friday, March 12. The last time checkpoint throughput was that high was March 15, 2020. If you choose to fly, wear that mask! — Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) March 13, 2021