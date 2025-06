المطارات الأمريكية تسجل أعلى نسبة مسافرين منذ عام

,سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة الجمعة أعلى رقم لأعداد المسافرين بعد أن كانت جائحة

كوفيد-19 قد تسبّبت في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد.

وخلال نهار الجمعة، سُجّل وجود أكثر من 1,35 مليون مسافر في المطارات الأميركيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 آذار/مارس 2020 عندما سافر 1,5 مليون شخص بحسب أ ف ب.

ورغم ذلك فإنّ هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام أي في انخفاض يعادل 38% عن عدد المسافرين في ذات الفترة في 2019. وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحّية قد سُجّلت في الثالث من كانون الثاني/يناير، مع قرابة 1,33 مليون مسافر.

ويستأنف كثير من الأميركيّين الذين تلقّوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجوّ.

BREAKING: @TSA screened 1,223,057 people at security checkpoints yesterday, Sat., March 13–about double the number of people who were screened on Feb. 9 (617,619 people). It was the 8th day this month that throughput has exceeded 1M. If you plan to travel, please wear a mask.

— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) March 14, 2021