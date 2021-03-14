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تأجيل موعد استئناف سفر السعوديين والطيران الدولي إلى 17 مايو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وذلك بتحديد الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 من شهر مايو المقبل”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تأجيل موعد استئناف سفر السعوديين والطيران الدولي إلى 17 مايو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الخميس عن السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة بشكل كامل في السابع عشر من شهر مايو المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان لها الخميس انه تم تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 17 مايو المقبل.

ورد ذلك في خطاب إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية،  حول تغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو 31 مارس الحالي إلى الموعد الجديد بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في المملكة، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها.

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