الخارجية الأمريكية تدعو المتقدمين لتأشيرات السفر من الدول المسلمة للتقدم مجددا

أصبح بإمكان من رفضت طلبات تأشيراتهم الأمريكية إعادة التقدم مجددا، حيث أصبح متاحا لمن تقدّموا للحصول على تأشيرات أميركية ورُفضت طلباتهم بموجب قرار ترامب، الذي أصدر قرارا يمنع دخول مواطني 13 دولة، التقدّم بطلبات جديدة.

وسيتم إعادة النظر بطلباتهم، كما أعلنت، أمس، وزارة الخارجية الأميركية.

يأتي ذلك بعد مراجعة أقرها الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول يوم له في المنصب، المعروف باسم “إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان : “قد لا يتم رفض المتقدمين من البلدان المتأثرة بعد الآن على أساس الجنسية، وقد اتخذت الوزارة عددًا من الخطوات لضمان أن المتقدمين الذين رُفضت تأشيراتهم سابقًا” لن يكون هناك تحيز ضدهم في المستقبل.

وأضاف برايس أن “الوزارة استكشفت كل السبل الممكنة بموجب القانون لتقديم الإغاثة للأفراد المتضررين”، موضحًا أن أولئك الذين تلقت طلبات تأشيرة الهجرة الخاصة بهم رفضًا نهائيًا في 20 يناير/كانون الثاني 2020 أو بعده بسبب الإعلانات (أوامر ترامب)، قد يطلبون إعادة النظر دون إعادة تقديم استمارات طلباتهم أو دفع أي رسوم إضافية، بشرط أن تظل التماسات التأشيرة الأساسية سارية”.

وتابع: “بموجب اللوائح الحالية، يمكن أيضًا إعادة النظر في طلبات تأشيرات الهجرة التي تم رفضها قبل 20 يناير/كانون الثاني 2020، ولكن يجب على هؤلاء الأفراد تقديم طلبات جديدة ودفع رسوم طلب جديدة”.

كان الرئيس الحالي جو بايدن قد ألغى قرار ترامب في يومه الأول في السلطة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، إنّ على الذين تقدّموا للحصول على تأشيرات وتمّ رفضها، قبل 20 كانون الثاني 2020، التقدّم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها.

وأضاف أنّ من تمّ رفضهم، في 20 كانون الثاني 2020، أو بعد ذلك يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم، من دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار.

والجدير بالذكر، أنّ نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة، بموجب الحظر، منذ كانون الأول 2017، بعدما أقرّت المحكمة العليا نسخة معدّلة من حظر السفر الأصلي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الخارجية.