فادي طنّوس by فادي طنّوس

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دبي.. هيئة الطرق تدعو مستخدمي الحافلات للالتزام بالإرشادات

نشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مقطع فيديو إرشادي على حسابها في منصة إكس لمستخدمي الحافلات العامة لكيفية الالتزام بالتعليمات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
دبي.. هيئة الطرق تدعو مستخدمي الحافلات للالتزام بالإرشادات

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي الحافلات العامة والحافلات عبر المدن إلى اتّباع الإرشادات المنصوص عليها لضمان راحتهم وتجنّباً لتلقي أي مخالفات.

وقالت الهيئة في مقطع توضيحي نشرته على حسابها الرسمي في منصة “إكس” تويتر سابقاً إنه على مستخدمي الحافلات ما يلي:

  • التأكد من تعبئة رصيد بطاقة نول قبل الصعود إلى الحافلة
  • تمرير البطاقة على الجهاز القارئ لدى الصعود إلى الحافلة
  • عدم الأكل والشرب على متن الحافلة
  • عدم رمي أو ترك المخلفات داخل الحافلة
  • عدم التحدث مع السائق أثناء القيادة
  • التواصل مع مركز الاتصال في حال وجود أي استفسار
  • الاتصال بالشرطة على الرقم 908 في حال فقدان أي مقتنيات شخصية

ولفتت إلى أن أولوية الجلوس في الصفوف الأمامية هو لكبار السن والنساء والأطفال وأصحاب الهمم.

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