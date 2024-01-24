إصدار تصاريح مزاولة مهنة نقل الركاب في دبي يرتفع 25% خلال 2023

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب خلال عام 2023، بزيادة قدرها 25% عن عام 2022، و69% عن عام 2021.

وتشمل هذه التصاريح تصاريح سائقي النقل المدرسي (6.883 تصريحاً)، وسائقي الليموزين (20.483 تصريحاً)، وسائقي مركبات الأجرة (30.215 تصريحاً)، ومشرفات النقل المدرسي (6.813 تصريحاً)، وسائقي خدمة (ناقل) (2.947 تصريحاً).

ويأتي هذا النمو في إصدار تصاريح مزاولة مهنة النقل نتيجة للزيادة في الطلب على خدمات النقل في دبي، والتي تُعزى إلى النمو الاقتصادي والازدهار السياحي الذي تشهده الإمارة.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى مواصلة تطوير قطاع نقل الركاب في دبي، من خلال توفير خدمات نقل آمنة وفعالة وموثوقة، تلبي احتياجات السكان والزوار.