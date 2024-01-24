فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

إصدار تصاريح مزاولة مهنة نقل الركاب في دبي يرتفع 25% خلال 2023

تسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى مواصلة تطوير قطاع نقل الركاب في دبي، من خلال توفير خدمات نقل آمنة وفعالة وموثوقة

فريق التحرير by فريق التحرير
نقل الركاب

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب خلال عام 2023، بزيادة قدرها 25% عن عام 2022، و69% عن عام 2021.

وتشمل هذه التصاريح تصاريح سائقي النقل المدرسي (6.883 تصريحاً)، وسائقي الليموزين (20.483 تصريحاً)، وسائقي مركبات الأجرة (30.215 تصريحاً)، ومشرفات النقل المدرسي (6.813 تصريحاً)، وسائقي خدمة (ناقل) (2.947 تصريحاً).

نقل الركاب

ويأتي هذا النمو في إصدار تصاريح مزاولة مهنة النقل نتيجة للزيادة في الطلب على خدمات النقل في دبي، والتي تُعزى إلى النمو الاقتصادي والازدهار السياحي الذي تشهده الإمارة.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى مواصلة تطوير قطاع نقل الركاب في دبي، من خلال توفير خدمات نقل آمنة وفعالة وموثوقة، تلبي احتياجات السكان والزوار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...