هل تميز بين دلالة الأرقام المفردة والأرقام المزوجة على الطرق السريعة السعودية؟

سيسهل عليك اختيار الطريق في السعودية في حال عرفت أن الطرق العرضية أرقامها زوجية وأن الطرق الطولية أرقامها فردية بحسب الهيئة العامة للطرق. فالطرق العرضية تمتد من غرب المملكة إلى شرقها ويتم ترقيمها بأرقام تبدأ من 10 وتزداد بمضاعفات تصل حتى 80، وهي أرقام زوجية. أما الطرق الطولية التي تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها فتبدأ أرقامها من 5 وتزداد بمضاعفات حتى تصل إلى 95، وهي أرقام فردية. وأوضحت الهيئة العامة للطرق السعودية أن نظام ترقيم الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية يعتمد على تقسيم معتمد يصنّف الطرق إلى عرضية وطولية ويسهم في تخطيط الطرق وتحديد اتجاهاتها واحتياجاتها وتعزيز الربط بين المدن لضمان سلامة مستخدميها، وتوفير تجربة قيادة متميزة. وأكدت الهيئة التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية أن للنظام رموزاً وأرقاماً تدل على اتجاه الطرق، سواءً كانت عرضية أو أفقية، بالإضافة إلى نقطة الانطلاق والنهاية لكل طريق، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. وأوضحت الهيئة أن الطرق العرضية تمتد من غرب المملكة إلى شرقها، وتبدأ أرقامها من الرقم 10 وتزداد بمضاعفات إلى أن تصل إلى الرقم 80، من أبرزها طريق رقم 10 الذي يمتد من محافظة الدرب إلى منفذ البطحاء على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وطريق رقم 40 الذي يمتد من جدة إلى الدمام، إضافة إلى طريق رقم 80 الممتد من محافظة ضباء إلى جديدة عرعر.

تدري الطريق اللي يوصلك للشرقية هو نفس الطريق اللي يوصلك إلى جدة؟ pic.twitter.com/9HYtfruaDz — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) October 16, 2025

وأضافت أن الطرق الأفقية تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، وتبدأ أرقامها من الرقم 5 وتزداد بمضاعفاتها حتى الوصول إلى الرقم 95.

ويعد طريق رقم 5 الذي يمتد من جازان إلى حقل، وطريق رقم 15 المنطلق من محافظة شرورة إلى تبوك، وطريق رقم 95 الممتد من مدينة الخبر حتى الخفجي، من أبرز هذه الطرق.

وتهدف الهيئة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وتحسين مستوى السلامة والبنية التحتية للطرق، من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق.

وتسعى الهيئة لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يرتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، بهدف الوصول بمؤشر جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً، مع خفض الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول العام 2030.