موانىء دبي العالمية تفوز بحكم قضائي بتعويضها 200 مليون دولار

منحت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا موافقتها على التماس موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لتأكيد الحكم الجزئي الصادر في عام 2022 لصالح «دي بي ورلد»، والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية في العام الماضي لطلب إنفاذ حكم جزئي ثالث بتعويض قدره 200 مليون دولار صادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن امتياز محطة حاويات دوراليه.

ورحبت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بقرار المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا الذي يقضي بإنفاذ حكم بالتعويض قيمته 200 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي، ما يضيف فوزاً جديداً لصالح «دي بي ورلد» في معركتها القانونية المتواصلة، لمواجهة الاستيلاء غير القانوني على امتيازها لإدارة محطة حاويات على البحر الأحمر.

وقد تمّ الاستيلاء على محطة حاويات «دوراليه» بشكل تعسفي في شهر شباط / فبراير 2018 من قبل السلطات المحلية في جيبوتي، التي ادعت أن الاتفاقية التي وقعتها كانت تميل لصالح «دي بي ورلد» بشكل غير منصف. وقد رفض القضاة والمحكمون هذه الادعاءات في المحكمة العليا في إنجلترا وأمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وقامت «دي بي ورلد» بإنشاء وتشغيل محطة حاويات في جيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وفي وقت إنشائها، كانت هذه المحطة تعتبر الأكثر تطوراً على الساحل الشرقي لإفريقيا؛ حيث مكّنت حركة شحن البضائع داخل البلاد وخارجها بأمان وكفاءة عالية.

وتعتبر محطة الحاويات المصدر الرئيسي للدخل في جيبوتي من خلال توظيفها لآلاف الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعلها أكبر جهة توظيف في البلاد. وخلال تشغيلها، نجحت المحطة بتحقيق الأرباح في كلّ عام.

ونتيجة للاستيلاء غير القانوني على محطة الحاويات، بدأت «دي بي ورلد» سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية في المحاكم عبر عدد من الولايات القضائية، والتي حكمت جميعها لصالح “دي بي ورلد”.

وحتى الآن، تصل قيمة أحكام التعويضات الممنوحة لها بالفعل إلى ما يقارب 700 مليون دولار مقابل الأرباح الضائعة وانتهاكات الحصرية ورسوم الإدارة. وفي حالة المصادرة التامة، ستتجاوز مطالبات «دي بي ورلد» مليار دولار أمريكي إضافية.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تعهّد «دي بي ورلد» بمواصلة معركتها القانونية الجارية حتى استرجاع امتياز الميناء في جيبوتي، أو الحصول على تعويض كامل عن استثماراتها المفقودة.