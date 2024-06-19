فريق التحرير by فريق التحرير

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بالتعاون مع سالك.. مواقف دبي مول مدفوعة ابتداءً من 1 يوليو

يهدف نظام الدفع الجديد إلى توفير تجربة ركن سيارات سلسة وسريعة للزوار، ويشمل النظام الجديد جميع مواقف السيارات في دبي مول

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي مول

أعلن دبي مول، بالتعاون مع شركة سالك، عن إطلاق نظام دفع ذكي جديد لمواقف السيارات، اعتباراً من 1 يوليو 2024، ويتيح النظام الجديد للزوار الاستمتاع بأول 4 ساعات مجانية لركن سياراتهم خلال أيام الأسبوع، بينما تمدد هذه الميزة إلى 6 ساعات مجانية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويهدف نظام الدفع الجديد إلى توفير تجربة ركن سيارات سلسة وسريعة للزوار، ويشمل النظام الجديد جميع مواقف السيارات في دبي مول، باستثناء مواقف زعبيل وفاونتن فيوز التي ستظل مجانية.

وإليك تفاصيل تسعيرة مواقف دبي مول الجديدة:

  • أول 4 ساعات مجاناً
  • خامس ساعة: 20 درهماً (مجاناً في عطلة نهاية الأسبوع)
  • سادس ساعة: 60 درهماً (مجاناً في عطلة نهاية الأسبوع)
  • الساعة السابعة: 80 درهماً
  • الساعة الثامنة: 100 درهم
  • أكثر من 8 ساعات: 200 درهم
  • أكثر من 12 ساعة: 500 درهم
  • أكثر من 24 ساعة: 1,000 درهم
دبي مول
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...