بالتعاون مع سالك.. مواقف دبي مول مدفوعة ابتداءً من 1 يوليو

أعلن دبي مول، بالتعاون مع شركة سالك، عن إطلاق نظام دفع ذكي جديد لمواقف السيارات، اعتباراً من 1 يوليو 2024، ويتيح النظام الجديد للزوار الاستمتاع بأول 4 ساعات مجانية لركن سياراتهم خلال أيام الأسبوع، بينما تمدد هذه الميزة إلى 6 ساعات مجانية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويهدف نظام الدفع الجديد إلى توفير تجربة ركن سيارات سلسة وسريعة للزوار، ويشمل النظام الجديد جميع مواقف السيارات في دبي مول، باستثناء مواقف زعبيل وفاونتن فيوز التي ستظل مجانية.

وإليك تفاصيل تسعيرة مواقف دبي مول الجديدة:

أول 4 ساعات مجاناً

خامس ساعة: 20 درهماً (مجاناً في عطلة نهاية الأسبوع)

سادس ساعة: 60 درهماً (مجاناً في عطلة نهاية الأسبوع)

الساعة السابعة: 80 درهماً

الساعة الثامنة: 100 درهم

أكثر من 8 ساعات: 200 درهم

أكثر من 12 ساعة: 500 درهم

أكثر من 24 ساعة: 1,000 درهم