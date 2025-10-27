. .. by . ..

منطقة سعودية تلغي عشرات إشارات المرور

ألغت منطقة سعودية 40 إشارة مرورية واستبدلتها بنقاط التفاف وتعديل مسارات الطرق ما أسهم في خفض متوسط زمن الرحلات بنحو 10 دقائق

إلغاء 40 إشارة مرور في الدمام
ألغت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية بالتعاون مع الجهات المعنية 40 إشارة مرورية واستبدلتها بنقاط التفاف وتعديل مسارات الطرق في حاضرة الدمام وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل أوقات التنقل، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة لشبكة الطرق مع الالتزام التام بمعايير السلامة المرورية.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية إنها تعمل على تطبيق مجموعة من الحلول الهندسية والتي شملت التقاطعات الرئيسية في حاضرة الدمام، مما أسهم في خفض متوسط زمن الرحلات بنحو 10 دقائق في المناطق المستهدفة.

وذكرت الأمانة أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف لمعالجة التحديات المرورية في المواقع الحيوية، لتحقيق التنقل الفعّال والمستدام الذي يخدم كافة فئات المجتمع، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على نموذج النقل والمرور لتقييم التأثيرات المترتبة قبل وبعد التنفيذ، مما أتاح إلى اتخاذ قرارات هندسية دقيقة تدعم تحسين الحركة المرورية.

وأوضحت أن الحلول شملت إنشاء الجسور والأنفاق، وتوحيد اتجاهات السير، وإضافة دورانات خلفية لدعم التدفق المروري، وتخفيف الضغط على الإشارات الضوئية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من برنامج تطوير شامل لشبكة الطرق والشوارع، والذي سيسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتماشى مع رؤى التنمية الحضرية المستدامة.

