فريق التحرير by فريق التحرير

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مشاريع لحل مشكلة الازدحام المروري بين دبي والشارقة والإمارات الشمالية

طرق دولة الإمارات صنفت ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، حيث تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل خصوصاً الطرق

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تدرس تنفيذ عدة مشاريع لحل مشكلة الازدحام على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية، خلال النصف الثاني من 2024.

سبب الازدحام المروري

وقال المهندس سهيل المزروعي: “نستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات حديثة لمعرفة سبب الازدحام المروري بين دبي والإمارات الشمالية ودخولها بكثافة في ساعة معينة، مع العلم أن الازدحام موجود في كل مدن العالم”.

الازدحام المروري

وأضاف: إن طرق دولة الإمارات صنفت ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، حيث تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل خصوصاً الطرق.

وأوضح: إن قطار الاتحاد الذي أطلق خلال منتصف العام الماضي 2023، ساهم بشكل كبير في تقليل الازدحام على الطرق الرئيسية حيث تم تخصيصه لنقل البضائع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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