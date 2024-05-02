زيادة أعداد المسافرين عبر الخطوط الحديدية بالسعودية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، عن أبرز الأرقام التشغيلية التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية إلى أكثر من 2.7 مليون مسافر بنسبة زيادة بلغت 23% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.



ووفقًا للأرقام المعلن عنها، ارتفع عدد رحلات قطارات الركاب بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 8,252 رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

كما أعلنت “سار” عن حجم المعادن والبضائع المختلفة التي نقلت عبر شبكاتها خلال الربع الأول لعام 2024، حيث بلغت 6.34 ملايين طن، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما أسهم في إزاحة ما يزيد عن 500 ألف رحلة شاحنة عن طرق المملكة، مما يسهم بشكل مباشر في الرفع من معدلات السلامة المرورية والحفاظ على البنية التحتية للطرق، إضافةً إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

إنجازات متواصلة تحققها #سار خلال الربع الأول من عام 2024 سعياً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/gNPV3nSkQA — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) May 1, 2024