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زيادة أعداد المسافرين عبر الخطوط الحديدية بالسعودية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن مجموعة من التشغيلية الملفتة، أظهرت الأرقام ارتفاعًا في عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، عن أبرز الأرقام التشغيلية التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية إلى أكثر من 2.7 مليون مسافر بنسبة زيادة بلغت 23% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للأرقام المعلن عنها، ارتفع عدد رحلات قطارات الركاب بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 8,252 رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

كما أعلنت “سار” عن حجم المعادن والبضائع المختلفة التي نقلت عبر شبكاتها خلال الربع الأول لعام 2024، حيث بلغت 6.34 ملايين طن، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما أسهم في إزاحة ما يزيد عن 500 ألف رحلة شاحنة عن طرق المملكة، مما يسهم بشكل مباشر في الرفع من معدلات السلامة المرورية والحفاظ على البنية التحتية للطرق، إضافةً إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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