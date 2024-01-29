أعلنت الهيئة العامة للنقل عن خطوة جديدة هامة في مجال رصد مخالفات شاحنات وحافلات النقل، حيث أعلنت الهيئة عن إطلاق نظام الرصد الآلي اعتبارًا من 21 أبريل 2024.



تشمل الرصد الآلي عدة أنشطة في مجال النقل، بما في ذلك نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث يتوقع أن يساهم الرصد الآلي في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وضمان الامتثال للمعايير الفنية.



تحديدت المخالفات التي سيتم رصدها آليًا، وتتضمن تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيلها ببطاقة منتهية، وكذلك انتهاء العمر التشغيلي للحافلة.

يأتي هذا الإعلان بعد مراحل سابقة من الرصد الآلي، حيث بدأت بسيارات الأجرة في مارس 2022، ثم حافلات النقل التعليمي في فبراير 2023.



تشدد الهيئة على أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهها في تنظيم وتحسين أنشطة النقل، ويعكس التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة.

ويعد الرصد الآلي مشروعًا رائدًا يعتمد على أحدث التقنيات في تطوير منظومة النقل، ويسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والسلامة المرورية في مدن المملكة.

التزاماً برفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الامتثال في النقل..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعلن عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات اعتبارًا من 21 أبريل 2024. pic.twitter.com/KwBhZPqB7g — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) January 29, 2024