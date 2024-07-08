السعودية.. تخفيض 25% على مخالفات المرور

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة اتباع التعليمات المتعلقة بإجراءات تسديد مخالفات المرور أو الاعتراض عليها، وذلك وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، مع الحرص على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للسداد لتجنب الحجز والتنفيذ.

وأكدت الإدارة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، على ما يلي:

حق المخالف في الاعتراض على المخالفة المسجلة عليه خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.

سداد المخالفة خلال 30 يومًا من إبلاغه بها مع الحصول على تخفيض 25% من قيمة المخالفة.

سداد المخالفة بعد 30 يومًا من إبلاغه بها دون تخفيض.

طلب تمديد فترة سداد مخالفات المرور لمدة 90 يوماً من خلال منصة أبشر.

وفي حال انتهاء مدة 90 يوماً دون سداد المخالفة أو طلب تمديدها، سيتم الحجز والتنفيذ على قيمة المخالفة.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة التمديد البالغة 90 يومًا تتيح للمخالف:

سداد المخالفة خلال 30 يومًا من بداية فترة التمديد مع الحصول على تخفيض 25% من قيمة المخالفة.

سداد المخالفة بقيمة المخالفة الفعلية دون تخفيض خلال 60 يومًا المتبقية من فترة التمديد.