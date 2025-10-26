ما قصة أغلى مصلى تملكه السعودية وبميزانية دول ويجوب العالم يومياً؟

تملك المملكة العربية السعودية أغلى مصلى في العالم وتعادل ميزانيته الكبيرة ميزانية بعض الدول هو المصلى الموجود على متن طائراتها بيونغ الأمريكية ضمن الخطوط الجوية السعودية.

ونشر حساب “سائح تيوب” مساء الجمعة الماضي تقريراً مصوراً عبر تغريدة في منصة إكس قال فيها “وش سالفة المصلى اللي عارضت عليه منظمات دولية وتدخل الامير سلطان رحمه الله للموافقة عليه وتنفيذه؟”.

أخليكم مع دقائق وثائقية صورنا من عدة دول لكواليس تاريخية لقصة أعلى و أغلى مصلى بالعالم🌎



وأوضح التقرير أن “المصلى قائم حالياً وميزانيته تعادل ميزانية بعض الدول، أخليكم مع دقائق وثائقية صورنا من عدة دول لكواليس تاريخية لقصة أعلى وأغلى مصلى بالعالم”.

وأضاف “أن فكرة المصلى بدأت بتوقيع اتفاقية بين ولي العهد السعودي السابق الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز آل سعود (1928 – 2011) والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (حكم من 1993 حتى 2001) لكن الموضوع لم يكن بهذه البساطة لأن تصميم المصلى يتعارض مع أنظمة ومعايير الأمان والسلامة الدولية

هو مصلى الخطوط السعودية الموجود داخل الطائرات

تنفيذ المصلى مر بتحديات فنية وإدارية كبيرة جداً لكن كان هناك فريقاً مميزاً داخل الخطوط الجوية السعودية”.

وقال إن “الفكرة بدأت في العام 1994 كانوا يواجهون أن بعض الركاب أثناء أداء الصلاة معظم الوقت كانوا يذهبون إلى أبواب الطائرات الرئيسية أو ابواب الطوارئ وهذا مخالف لأنظمة وقوانين سلامة الطائرات

بعدما انطرحت هذه المشكلة لماذا لا يكون عندنا مكان مخصص للصلاة على طائرات الخطوط السعودية ماذا يمنع؟

ردوا مهندسي بوينغ هذا الطلب، وقبل نحن لم ننفذه في طائراتنا أو أي شركة طيران في العالم

واعترضت الشركة على الفكرة بحجة لماذا يلزمكم المصلى والعالم كله يطالب بزيادة أعداد مقاعد الطائرة وأنتم ستخفضونها.

وفي أكتوبر العام 1995 وقع الأمير سلطان بن عبد العزيز تلك الصفقة التي شملت على شراء 61 طائرة وطلب من بيوينغ أن تخصص مصلى للمسافرين، ودشن الأمير سلطان وصول الطائرات الجديدة وصعد على الطائرات وبارك لنا وكان تشجيع كبير لنا”.

شركة إيرباص الفرنسية

وقال معد التقرير “انتهينا من بوينغ، وقررنا أن نذهب إلى شركة إيرباص الفرنسية ونسألهم هل نفذوا مصلى على شركات طيران أخرى؟ ليجاوب مسؤول في الشركة الأوربية بلا، لا تتوافر مصليات كما لديكم على طائراتكم السعودية فطائرات إيرباص أيه 330 التابعة للخطوط الجوية السعودية فيها مصلى مميز فعلاً”.

وأضاف “باجتهاد شخصي حاولنا أن نحسب كم تكلفة ميزانية المصلى، العام الماضي 2024 أقلعت من الرياض إلى نيويورك وتقريباً تكلفة الدرجة السياحية 6 آلاف ريال (1600 دولار) ولكن الآن عندنا 9 مقاعد هنا وهناك 12 مقعد، ولو قلنا 6 آلاف ريال ضرب 9 مقاعد في عدد رحلات العام الماضي وهي 300 رحلة يكون الناتج التقريبي 16 مليون ريال (حوالي 4.3 مليون دولار) هذا فقط على وجهة سياحية واحدة وفي سنة واحدة، ناهيك عن الـ 30 سنة الماضية والوجهات السياحية الأخرى التي تزداد يومياً!”.

وختم التقرير موجهاً سؤاله إلى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العمر “هل الطائرات المقبلة التي هي حالياً في طور الإنشاء (التصنيع) هل سيكون فيها مصلى”؟

ليؤكد “العمر” أنه سيكون فيها مصلى “وهذا شيء أكيد، وسيتم تطوير المصلى أيضاً”.

وتعتبر الخطوط الجوية السعودية التي يستحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة، من أكبر شركات الطيران في العالم وتسعى إلى زيادة الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة دولية بحلول العام 2030، وكذلك مواكبة مستهدفات وزارة السياحة بالوصول إلى 150 مليون زيارة وكل ذلك ضمن خطة رؤية 2030 الحكومية الكبرى.