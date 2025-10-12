ما المطارات السعودية التي تضم بوابات إلكترونية؟

تضم المملكة العربية السعودية أربعة مطارات تضم بوابات إلكترونية تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات سفرهم ذاتياً دون أي تدخل بشري.

والمطارات الأربعة هي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار خليج نيوم، ومطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية.

وتشهد المطارات السعودية نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي مع إدخال منظومة البوابات الإلكترونية الذاتية التي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر دون أي تدخل بشري.

وتشمل هذه التقنية التحقق من الهوية عبر السمات الحيوية ومسح الجوازات إلكترونياً، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة السفر.

وتم تدشين هذه الخدمة ضمن مراحل تطويرية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، كما تم تفعيل التقنية في مطار خليج نيوم لتواكب المعايير الحديثة للمطارات الذكية.

وفي مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية، يجري تطبيق الخدمة إلى جانب أنظمة الخدمة الذاتية لإصدار بطاقات الصعود وشحن الأمتعة، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو أتمتة كاملة لتجربة السفر.

وتضم السعودية نحو 28 مطاراً مدنياً.

