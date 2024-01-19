لندن تثبت أسعار المواصلات

في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط أزمة تكاليف المعيشة التي تواجه الأسر البريطانية، أعلن عمدة مدينة لندن صادق خان، يوم الجمعة، تثبيت أسعار وسائل النقل العام في لندن حتى آذار/مارس 2025.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة المتحدة بشكل عام، بما في ذلك أسعار النقل العام، مما أدى إلى تقليل الإنفاق على وسائل النقل لدى الأسر.

وأوضح خان أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تؤثر بشدة على سكان لندن، مشيرا إلى أنه خصص 123 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار) لتغطية تكاليف تثبيت أسعار النقل العام.

وقال خان إن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة الأموال إلى جيوب الناس، مما سيساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة، كما سيشجع الأفراد على العودة إلى استخدام وسائل النقل العام.

ويشمل تثبيت الأسعار جميع وسائل النقل العام في لندن، بما في ذلك الحافلات والترام وقطارات الأنفاق وسكك حديد دوكلاندز الخفيفة، بالإضافة إلى غالبية أسعار خط إليزابيث الجديد والسكك الحديدية فوق الأرض.

وكان من المقرر أصلا أن ترتفع أسعار النقل العام في لندن بنسبة 4% في عام 2024، لكن عمدة المدينة قرر تثبيتها بعد أن اعتبر أن هذا الارتفاع سيزيد من ضغوط أزمة تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النقل العام في لندن من بين الأعلى في أوروبا. فقد صنف تقرير لمنظمة السلام الأخضر (غرينبيس) العام الماضي مدينة لندن في المرتبة الثانية من حيث القدرة على تحمل تكاليف وسائل النقل العام بين 30 عاصمة أوروبية، بعد دبلن مباشرة.