قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من 2.2 مليون حاج

أشادت الخطوط الحديدية السعودية، بنجاح تشغيل قطار المشاعر المقدسة، في موسم الحج لهذا العام، قائلة إن خدمة المترو نقلت أكثر من 2.2 مليون حاج بين المحطات التسع في عرفات ومزدلفة ومنى، وقامت بتشغيل 2206 رحلة.

وساهم قطار المشاعر المقدسة، في تطوير وتنظيم انتقال ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة، مما أثري تجربتهم، وجعل أداء مناسك الحج أكثر سلاسة وراحة.

قطار المشاعر المقدسة ينقل الحجاج بين المناسك

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قطار المشاعر، نقل أكثر من 29 ألف مصل في اليوم الأول للحج، في حين تم نقل أكثر من 292 ألف حاج من منى إلى عرفات.

كما نقل قطار المشاعر بعد ذلك أكثر من 305 ألف شخص أثناء الحج من عرفات إلى مزدلفة، وأكثر من 383 ألف من المصلين من مزدلفة إلى منى.

ونقل القطار خلال أيام التشريق أكثر من 1.2 مليون حاج من محطات منى 1، ومنى 2، ومزدلفة 3، إلى محطة منى 3 (الجمرات)، مما أتاح سهولة الوصول إلى جسر الجمرات.

وقال بشار المالك، الرئيس التنفيذي لشركة سار، إن نجاح الخطة التشغيلية لقطار المشاعر، بني على الدعم اللامحدود لقطاع السكك الحديدية من القيادة السعودية.

قطار المشاعر يتكون من 9 محطات

ويتكون قطار المشاعر المقدسة، من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 72 ألف راكب بالساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ أكثر من 2000 رحلة، تعمل على تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها.

وتبلغ سرعة القطار ٨٠ كيلومتراً في الساعة، ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة عشرين دقيقة.

ويتكون أسطول قطار المشاعر، من ١٧ قطاراً، تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد 3 آلاف راكب، في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ ٢٠٪ من مجموع ركابه.

تصميم محطات القطار

ورُوعي في تصميم المحطات عدة أمور لتسهيل تنقل الحجاج أثناء دخولهم للمحطات وركوبهم للقطار وأثناء مغادرتهم له، من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الحجاج الذين يستخدمون قطار المشاعر المقدسة.

ويعد قطار المشاعر، من القطارات صديقة البيئة حيث يعمل بالطاقة الكهربائية وهو الأمر الذي يجعل مستوى انبعاثاته الكربونية صفرياً ويسهم في الحفاظ على البيئة في منطقة المشاعر المقدسة والحفاظ على الصحة العامة لحجاج بيت الله الحرام.