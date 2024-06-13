قطار المشاعر المقدسة ينطلق في رحلته الأولى لحج 1445

شهد فجر اليوم انطلاق قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته التسع المنتشرة بها.

جاهزية تامة بعد مرحلة تشغيل تجريبي ناجحة لقطار المشاعر المقدسة

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة، والتي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوماً.

وقد تم خلال هذه المرحلة التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطاراً، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات صيانة ثقيلة، وتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام

ولضمان تقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام، أعلنت “سار” عن تعاقدها مع أكثر من 7,500 موظف موسمي يجيدون التحدث بعدة لغات مختلفة. ويشمل ذلك اللغات الإنجليزية والتركية والإندونيسية والنيجيرية، بالإضافة إلى لغات أخرى.