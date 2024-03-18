السعودية.. 5000 ريال غرامة نقل الركاب بدون ترخيص

تُعرّض ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لحماية المسافرين من مخاطر النقل غير النظامي.

وأطلقت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والنيابة العامة والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة، حملة توعوية مشتركة عبر منصة “تويتر” تحت شعار لاتركب مع غير المرخص.

وتهدف الحملة إلى:

نشر الوعي بين المسافرين بمخاطر التعامل مع سائقي النقل غير المرخصين، بما في ذلك الغرامات المالية وإمكانية تعرضهم للخطر.

تشجيع المسافرين على استخدام خدمات النقل النظامي التي توفرها مطارات المملكة، والتي تتميز بالأمان والموثوقية.

وأكدت الهيئة العامة للنقل على أهمية استخدام خدمات النقل النظامي، لما تتمتع به من مزايا:

الأمان: تخضع سيارات النقل النظامي لعمليات فحص دورية للتأكد من سلامتها.

الموثوقية: تلتزم شركات النقل النظامي بمواعيد الرحلات وتضمن وصول المسافرين إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.

الراحة: توفر سيارات النقل النظامي خدمات متعددة، مثل وسائل الدفع الإلكترونية وإمكانية تتبع الرحلة بشكل مباشر.

ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المسافرين إلى استخدام خدمات النقل النظامي، حفاظًا