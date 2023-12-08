سجلت عملية مسح لطرق المملكة 77% نسبة تطابق للمعايير العالمية ضمن خطط الهيئة العامة للطرق لسلامة قطاع الطرق.

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تنفيذ أكبر عملية مسح للطرق وفقًا لمؤشرات منظمة الـiRAP، حيث تم تحقيق نسبة تصل إلى 77% من طرق المملكة مطابقة للمعايير العالمية وتجاوزت هذه النسبة المستهدفة لعام 2023 التي كانت مقدرة بنسبة 66%.



وتهدف الهيئة العامة للطرق للوصول إلى 100% من الطرق المطابقة للمعايير العالمية للمنظمة بحلول عام 2030، وتعمل على تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز مستويات السلامة على الطرق وتقليل نسبة الحوادث والوفيات، وصولاً لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

وتعرف منظمة IRAP، هو البرنامج الدولي لتقييم الطرق و يعمل على تقييم الطرق في جميع أنحاء العالم ويهدف إلى الحد بشكل كبير من الإصابات على الطرق من خلال تحسين سلامة البنية التحتية للطرق.

تم تشكيل iRAP في عام 2006 كمنظمة جامعة لـ EuroRAP ، وكذلك لتسهيل العمل في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

تنفيذ أكبر عملية مسح للطرق على مستوى العالم وفقًا لمؤشرات منظمة IRAP ✅#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/0OIwKJllMC — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) December 7, 2023