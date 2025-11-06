. .. Written by . ..

طريق مكة جدة السريع أول طريق سيتم تخصيصه في السعودية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية ستخصص بعض الطرق في السعودية والبداية ستكون طريق مكة وجدة السريع

قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية إن الوزارة تسعى لتخصيص بعض الطرق والبداية ستكون طريق مكة وجدة السريع.

وأضاف الجاسر، خلال حديثه أمام رجال الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودية، وفقاً لوسائل إعلام سعودية، أن أعمال وكالة التخصيص في الوزارة ستنطلق خلال أسابيع.

وأوضح الوزير أن مشاريع النقل ستتضاعف أمام المستثمرين 4 مرات، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس تخفيض قيمة مخالفات النقل عبر السداد المبكر.

وأكد أنه سيتم شراء 10 قطارات لمسار الرياض الشرقية، مبيّناً أنه سيتم استلامها في العام 2027.

