طريق الرياض دمشق من الحلم إلى الواقع.. كم ستصبح مدة السفر؟

أعلنت المملكة العربية السعودية حديثاً عزمها تنفيذ مشروع ربط بري بين العاصمة الرياض والعاصمة السورية دمشق في المستقبل القريب وهي خطوة قد تغيّر خريطة السفر في المنطقة بأسرها.

واثار الإعلان اهتمام كثير من السعوديين المتشوقين إلى زيارة دمشق في رحلة قصيرة وممتعة، بعد انقطاع دام سنوات طويلة.

ورغم عدم صدور تفاصيل رسمية حول المشروع الذي تعتزم الرياض تنفيذه ضمن مساعيها لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر مبادرات استثمارية بمليارات الريالات، فإن الحديث عنه أثار تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشط السعوديين.

تلاشي الحدود

عبر الصحافي السعودي سلطان النفيعي عن حماسه للفكرة عبر منصة إكس، مساء الثلاثاء، قائلاً إن المسافة بين العاصمتين ستكون نحو خمس ساعات في حال كانت السرعة 300 كيلومتر في الساعة، وسبع ساعات في حال كانت السرعة 200 كيلومتر في الساعة، مضيفاً “جغرافياً تغيرت مع تاريخ ثابت؛ عصر السرعة، العواصم اقتربت والحدود تلاشت”.

جاور السعيد تسعد



صححوا إن كنا خاطئين؛ نجد العذية تُجاورها شام الياسمين 🇸🇦 🇸🇾



قطار يربط #الرياض بـ #دمشق 🚄



– سرعة 300 مسافة 5 ساعات

– سرعة 200 مسافة 7 ساعات



جغرافيا تغيرت مع تاريخ ثابت؛ عصر السرعة، العواصم أقتربت والحدود تلاشت#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#السعودية #أحمد_الشرع pic.twitter.com/haU4tO6uU2 — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) October 27, 2025

وتبلغ المسافة بين الرياض ودمشق نحو 1300 كيلومتر بخط مستقيم، بينما تبلغ عبر الطريق البري مرورًا بالأردن (الرياض – القصيم – حائل – تبوك – منفذ الحديثة – عمّان (الأردن) – درعا (سوريا) – دمشق) نحو 1700 كيلومتر.

وتستغرق الرحلة الحالية براً بين 17 و20 ساعة من القيادة المتواصلة دون توقف طويل، في حين تستغرق الرحلة جواً نحو ساعة ونصف الساعة بتكلفة تقارب ألف ريال سعودي (267 دولاراً تقريباً).

السوريون في السعودية

هناك سوريون كثيرون في السعودية متشوقين لزيارة وطنهم في سياراتهم الخاصة متى شاؤوا، دون عناء السفر الجوي أو انتظار الإجراءات الطويلة.

ويُقدّر عدد السوريين المقيمين في المملكة بنحو 450 ألف شخص، يرغب كثير منهم في تجربة الطريق البري الجديد الذي يُتوقع أن يُنشأ بين البلدين. كما أن هناك عشرات الآلاف من السوريين -بعضهم حصل على الجنسية السعودية منذ سنوات طويلة- تعود أصولهم إلى منطقة الجزيرة الفراتية شمال شرقي سوريا، ويأملون زيارة وطنهم الأم بسياراتهم الخاصة، رغم أن رحلتهم ستكون أطول بسبب المسافة الإضافية التي سيقطعونها للوصول إلى القامشلي، كبرى مدن محافظة الحسكة، أو إلى منطقة تل كوجر (اليعربية) حيث يتركز أكبر تجمع لقبيلة شمر العربية التي تنتشر في سوريا والعراق ومنطقة حائل السعودية.