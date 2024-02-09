لعطلة نهاية الأسبوع فقط.. طرق دبي تطلق خطاً جديداً

تُطلِقُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطاً جديداً للحافلات يحمل الرقم W20 ويعمل هذا الخط في عطلة نهاية الأسبوع أي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد فقط وتحديداً ما بين الساعة 5 مساءً والساعة 11 مساءً وبزمن تقاطر كل 30 دقيقة.

رحلة عطلة نهاية الأسبوع إلى شاطئ الممزر بدبي:

وينطلق هذا الخط من محطة مترو الاستاد إلى شاطئ الممزر. ويشمل هذا التطوير إعادة تسمية عدد من الخطوط على النحو التالي: سَتُعادُ تسمية خط رقم 11B إلى خط 11 لتحسين خدمة المستخدم ولتسهيل راحة مستخدمي الحافلات.

وكذلك ستعاد تسمية الخطين رقم 16A و16B إلى الخطين رقم 16 و25 بحيث يصبح الخط الذي يبدأ من محطة حافلات الراشدية إلى العوير خط 16 والخط الذي يبدأ من محطة حافلات سوق الذهب إلى الراشدية يصبح خط 25.

كما سَتُجرى تعديلات على بعض مسارات الخطوط وهي: خط F62 سيجري تمديد مساره إلى دبي فستيفال سيتي ومنطقة القرهود. خط C04 سيجري تمديد مساره إلى مكتبة محمد بن راشد. خط 103 وخط 106 سينطلقان من المحطات الرئيسة بشكل مباشر إلى القرية العالمية دون توقف. خط E303 سيجري تحويل المسار عن طريق شارع الاتحاد إلى الشارقة. كما سيجري في التاريخ المذكور إلغاء الخطوط التالية: (16Aو 16Bو 64A).

هذا وسَتُجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على زمن أوقات رحلات (13) خطاً آخر للحافلات وهي: 5, 7, 62, 81, 110, C04, C09, E306, E307A, F12, F15, F26, SH1. وتأتي هذه التحسينات كذلك بهدف ضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بشكل أسرع.