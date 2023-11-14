فريق التحرير by فريق التحرير

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طرق دبي تخفض السرعة القانونية في منطقة مهمة

قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، تخفيض حد السرعة القانونية إلى 80 كلم/س على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود

فريق التحرير by فريق التحرير
طرق دبي تخفض السرعة القانونية في منطقة مهمة

خفضت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، حد السرعة القانونية من 100 كلم/س إلى 80 كلم/س على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود، اعتباراً من الاثنين المقبل.

وكشفت الهيئة أن قرار خفض حد السرعة، جاء بالتنسيق والتشاور مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على دراسة حديثة اعتمدت على عدد المداخل والمخارج والتقاطعات المتقاربة في الجزء المشار إليه من شارع الاتحاد، بالإضافة إلى دراسة وعدد الحوادث المرورية المتكررة، والإجراءات التحسينية والتطويرية التي أنجزت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات والمعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية لتنبيه السائقين حول خفض السرعة إلى 80 كلم/س.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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